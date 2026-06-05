We wtorek izraelska rodzina próbowała zarezerwować pokój w niemieckim hotelu Zum Hirschen w miejscowości Lam za pośrednictwem Booking.com. W odpowiedzi personel obiektu napisał: "Przepraszamy, ale w naszym hotelu nie przyjmujemy Żydów".

Incydent został nagłośniony przez Talyę Lador, konsul generalną Izraela na obszar południowych Niemiec. Dyplomatka udostępniła w serwisie X zdjęcie wiadomości odmownej, pytając po niemiecku: "Czy wróciliśmy do lat 30.?".

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Jak informuje "Die Welt", rodzina złożyła skargę do bawarskiego ministerstwa sprawiedliwości, w strukturach którego działa komórka zajmująca się zwalczaniem antysemityzmu. Lokalne media podają z kolei, że nie zapadła jeszcze formalna decyzja o wszczęciu postępowania karnego, ale hotel został już usunięty z platformy Booking.com.

Niemiecki hotel odrzucił rezerwację izraelskiej rodziny. "Nie przyjmujemy Żydów"

Właściciele hotelu przeprosili za incydent, tłumacząc, że był on skutkiem cyberataku i przejęcia konta przez oszustów. Jak tłumaczyli, obiekt zmagał się ostatnio z falą cyberataków, które doprowadziły do kradzieży danych części klientów. Z tego powodu personel miał uznać rezerwację izraelskiej rodziny za kolejną próbę oszustwa.

W przeprosinach skierowanych do izraelskiej rodziny, do których dotarł dziennik "Die Welt", czytamy: "Mamy nadzieję, że nam wybaczycie (...). Dyskryminacja lub wykluczanie kogokolwiek jest sprzeczne z naszymi zasadami. Zatrudniamy i zatrudnialiśmy pracowników z różnych krajów, w tym z Niemiec, Czech, Rumunii i Filipin".

Młodszy kierownik hotelu Andreas Vogl powiedział agencji prasowej dpa, że wiadomość w żaden sposób nie odzwierciedla światopoglądu firmy. Z kolei właściciel obiektu - inny członek rodziny Sperl-Vogl - w oświadczeniu, do którego dotarł "Die Welt", nazwał ten incydent "niefortunnym błędem ludzkim".

Poza przeprosinami właściciele zaoferowali rodzinie darmowy, tygodniowy pobyt w hotelu, aby mogli oni "poznać ich osobiście i przekonać się, że nie są złymi ludźmi, którzy dyskryminują innych".

"Jest dla nas niezwykle ważne, abyście zrozumieli, że ta wiadomość nie była skierowana przeciwko osobom wyznania mojżeszowego, lecz wynikała z frustracji spowodowanej licznymi fałszywymi rezerwacjami. Niemniej jednak takie zachowanie było niedopuszczalne i nie miało prawa wydarzyć się w profesjonalnie zarządzanym obiekcie" - napisano w liście.

Skala antysemityzmu w Niemczech

Zarządcy hotelu poinformowały, że od momentu nagłośnienia sprawy w mediach, rodzina właścicieli zaczęła otrzymywać pogróżki, w tym śmiertelne.

Jak podaje Deutsche Welle, liczba incydentów na tle antysemickim w Niemczech znacząco wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z militarną kampanią Izraela w Strefie Gazy i wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Według danych Federalnego Stowarzyszenia Centrów Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS), w samym 2024 roku w kraju odnotowano 8627 takich zdarzeń, co stanowiło wzrost o blisko 77 proc. w skali roku.