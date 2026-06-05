Jak donoszą amerykańskie media, w środę około godziny 9:30 czasu lokalnego na policję hrabstwa Los Angeles zadzwonił mężczyzna, który przyznał się do dźgnięcia nożem 81-letniego Handy'ego.

- Właśnie zabiłem człowieka grzechu - usłyszeli policjanci.

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Funkcjonariusze przybyli na posesję aktora i znaleźli go nieprzytomnego na podwórku. Artysta z ranami kłutymi klatki piersiowej został przetransportowany do lokalnego szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon 81-latka.

Śmierć aktora "z wielkim smutkiem" potwierdził jego rzecznik.

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Podejrzany to 44-letni Michael Gledhill. Funkcjonariusze potwierdzili, że jest on synem partnerki aktora, który mieszkał w tym samym domu. Mężczyzna przyznał się do winy, został osadzony w areszcie i usłyszał zarzuty morderstwa. Sąd umożliwił mu wyjście za kaucją w wysokości 2 milionów dolarów.

"Śledczy uważają, że jest to incydent odosobniony i na ten moment nie ma zagrożenia dla społeczeństwa" - czytamy w oświadczeniu policji.

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Urodzony w 1945 roku w Nowym Jorku James Handy rozpoczął swoją karierę jeszcze w latach 70-tych. Wystąpił w licznych produkcjach telewizyjnych, takich jak "NYPD Blue", "Ostry dyżur", "Z Archiwum X" czy "Prawo i porządek".

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Pojawił się również w wielu wysokobudżetowych filmach, m.in. "Top Gun: Maverick", "Jumanji" czy "Logan: Wolverine". Łącznie aktor miał na koncie ponad 150 ról w filmach i serialach.