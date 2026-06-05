Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła eksplozję morskiego drona w Rumunii jako bezpośrednią konsekwencję "wojny Rosji z Ukrainą". Jak podkreśliła, incydent ​​stanowi zagrożenie dla krajów przy wschodniej granicy UE.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew odpowiedział na te słowa za pośrednictwem wpisu opublikowanym na państwowym komunikatorze Max.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew odpowiedział na te słowa za pośrednictwem wpisu opublikowanym na państwowym komunikatorze Max.

"Ursula nazwała eksplozję drona morskiego w Konstancy 'bezpośrednim skutkiem wojny Rosji'. Czekamy, aż jakiś szaleniec z bronią termojądrową dojdzie do wniosku, że zbliżające się bombardowanie siedziby UE w Brukseli przez ukraińskich nazistów jest wynikiem agresji Kremla" - napisał były prezydent Rosji.

Eksplozja drona morskiego w rumuńskim porcie

W piątek około godz. 10.30 w rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że maszyna jest tego samego typu, co modele używane w wojnie w Ukrainie. Jak dotąd nie ma informacji o

Jak podały lokalne władze, powołując się na dane ukraińskie, ​​zidentyfikowano w sumie pięć bezzałogowców, z których jeden eksplodował na terytorium Ukrainy, a trzy kolejne dryfowały po morzu w pobliżu rumuńskiego portu.

W związku ze zdarzeniem rumuńskie służby uruchomiły tzw. Czerwony Plan Interwencyjny - procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia.