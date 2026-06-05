Na Krymie ostatecznie skończyło się paliwo. Wstrzymano sprzedaż za gotówkę, zabrakło talonów

Ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie i zaplecze logistyczne przynoszą efekty. Na Krymie kryzys paliwowy osiągnął pełnię, nominowane przez Rosjan władze wprowadziły daleko idące ograniczenia w zakupie paliw przez mieszkańców.

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Przede wszystkim bezterminowo wprowadzony został zakaz sprzedaży benzyny za gotówkę. Zarządca Republiki Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że ograniczenie będzie obowiązywać "przez kilka dni", ale nie podał dokładnego terminu zdjęcia ograniczeń.

Kryzys paliwowy na Krymie w pełni. Wstrzymana sprzedaż paliwa za gotówkę

W najbliższych dniach nadal będzie można zakupić paliwo samochodowe za talony, które trafiły do mieszkańców wcześniej. Jednocześnie bezterminowo wstrzymana została sprzedaż nowych talonów. "Talonów w wolnej sprzedaży nie ma i w najbliższym czasie nie będzie" - podał Aksjonow.

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Za te talony, które mieszkańcy kupili wcześniej, od czwartku można kupić maksymalnie 20 litrów benzyny na osobę, co będzie skrupulatnie weryfikowane.

"Aby zagwarantować zgodność z prawem i uczciwość, a także zapobiec nadużyciom, osiągnięto porozumienie z operatorami rynku paliw, zgodnie z którym urzędnicy z władz miejskich i krajowych będą dyżurować na każdej stacji benzynowej, rejestrując numery rejestracyjne osób fizycznych i prawnych tankujących za pomocą kuponów" - podał administrator Republiki Krym.

Nowych talonów na sprzedaż benzyny nie ma i nie będzie. Władze proszą o wyrozumiałość

Według władz okupowanego półwyspu zabezpieczone są dostawy benzyny dla służb komunalnych, karetek pogotowia, sił porządkowych i transportu publicznego.

"Proszę mieszkańców Krymu, aby potraktować sytuację z wyrozumiałością. W tych trudnych okolicznościach ważne jest, aby utrzymać wzajemne zaufanie, które pomogło nam stawić czoła wszystkim wyzwaniom od 2014 roku. Tylko razem pokonamy te trudności" - podał Siergiej Aksjonow.

Według ukraińskiego analityka wojskowości Ołeksija Getmana w wyniku ukraińskich ataków zniszczeniu uległo 40 proc. głównych rafinerii ropy naftowej na terytorium Rosji.