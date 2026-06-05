Ile należy włożyć do koperty dla nowożeńców? To tak samo duży kłopot dla Polaków, jak i Czechów. Okazuje się jednak, że pomimo podobnych zmartwień, w kraju nad Wełtawą "talerzyk" jest aż dwa razy tańszy! A to właśnie jego koszt jest głównym argumentem wielu osób w dyskusjach na temat tego, jaką kwotę dać parze młodej.

Czeskie wesele tańsze niż w Polsce

Jak poinformował serwis e15, w 2025 roku Czesi musieli wydać minimum 20 tys. koron czeskich, aby zorganizować wesele na 30 osób, co daje przybliżoną kwotę 3,5 tys. zł. Przy większej liczbie gości, sięgającej 100. wzwyż, nowożeńcy płacili już 300 tys. koron, a zatem około 52 tys. zł. Należy jednak podkreślić, że w tych wyliczeniach nie zawarto wydatków takich jak zrobienie dekoracji albo wynajęcia DJ-a czy fotografa.

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Potwierdzają to sami Czesi na jednej z grup ślubnych w mediach społecznościowych. Forum liczy ponad 55 tys. grupowiczów.

- Mieliśmy ceremonię w zamku miejskim, potem przenieśliśmy się do restauracji. Zapłaciliśmy za wszystko 45 tysięcy (ok. 7,8 tys. zł) z napiwkiem. W sumie nasze wesele w Pradze kosztowało nas około 140 tysięcy (ok. 24 tys. zł) - relacjonuje jedna z uczestniczek grupy. - Początkowo chcieliśmy, żeby było w młynie, ale kalkulacja szła na 250 tysięcy (red. 43 tys. zł), więc wybraliśmy tańszą opcję i myślę, że i tak wszyscy byli zadowoleni.

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Inni kładą jeszcze większy nacisk w kontekście oszczędzania - Mamy 42 gości i 10 dzieci. Zmieścimy się w 50 000 koron (8,7 tys. zł), nawet z samochodem i wynajmem przestrzeni i apartamentu. Alkohol i napoje bezalkoholowe kupowaliśmy od stycznia na wyprzedażach - wspomina inna uczestniczka.

Dla porównania w Polsce zamknięcie się w ok. 60 tys. zł podczas organizacji ślubu było możliwe… ale dwa, trzy lata temu. W 2025 roku ceny znacząco wzrosły, a największy koszt to m.in. alkohol oraz usługi fotografia, muzyków oraz wynajmu sali.

Ile włożyć do koperty na wesele 2025? Czechy znowu górą

Ile kosztuje "talerzyk" w Czechach w 2026 roku? Ceny zaczynają się od ok. 174 zł, w Polsce natomiast - jak podaje serwis Interia Biznes - trzeba się liczyć z kwotą minimalną 300 zł. A co zawiera cena? To zwykle dwudaniowy obiad, kolacja, desery, a także zestaw zimnych przekąsek i przystawek oraz alkohol (ale tylko na toast). I to właśnie ta kwestia determinuje, ile pieniędzy wypada włożyć nowożeńcom do koperty. W dobrym guście jest bowiem, aby to, co para młoda otrzyma od gości, nie tylko pokryło organizację całej uroczystości, ale żeby coś jeszcze zostało.

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Czesi sami przyznają, że obowiązujące kwoty są dziś znacznie wyższe niż jeszcze kilka lat temu.

- Kiedyś to było 1000 koron (175 zł) na osobę, teraz powinno być co najmniej 1500-2000 (250-350 zł), bo ceny poszły niesamowicie w górę. W dzisiejszych czasach 1000 koron od gościa nie pokryje nawet posiłku - ocenia jedna z uczestniczek wspomnianej grupy.

Poza tym ważne jest również to, czy mowa jest o rodzinie, przyjaciołach, czy znajomych. Tutaj zarówno Polacy, jak i Czesi myślą podobnie.

Tańsze wesela, tańsze "talerzyki". Ale co z codziennym życiem?

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Czesi płacą mniej za wesele, a w związku z tym również za "talerzyki". Prawda jest jednak taka, że zarabiają mniej niż Polacy.

Do tego dochodzą koszty życia w kraju, mocno zbliżone do polskich realiów (przy niższej płacy minimalnej), a w większych miastach nawet wyższe. Dlatego nowożeńcy z kraju nad Wełtawą wolą wyprawić skromniejsze wesele, aby oszczędzić pieniądze swoje i swoich bliskich.

Wniosek z tego płynie taki, że chociaż dla Polaka wyprawienie wesela w Czechach byłoby bardziej opłacalne, z perspektywy Czecha wcale nie jest tanie.

red. / polsatnews.pl