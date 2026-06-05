Eksplozja drona w Rumunii. Premier Donald Tusk: Idzie w stronę eskalacji
- Sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć. Musimy być na to przygotowani - tak premier Donald Tusk skomentował eksplozję drona morskiego w pobliżu portu w rumuńskiej Konstancy. W sprawie głos zabrał także rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. - Nie ma żadnych informacji, aby Polacy byli zagrożeni - powiedział w Polsat News.
Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Resort przekazał w komunikacie, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca. Dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie.
- Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można spodziewać się różnych zdarzeń (...), czasami intencjonalnych, czasami nie - tak Donald Tusk skomentował wydarzenie w Rumunii. Premier bierze udział w piątkowym szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze.
Eksplozja drona w Rumunii. Premier Donald Tusk: Idzie w stronę eskalacji
Szef rządu zaznaczył, że dla Polski nie stanowi ona zaskoczenia. Dodał, że "generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć".
- Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być na to przygotowana - podkreślił Tusk.
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W sprawie głos zabrał rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. - Musimy mieć świadomość, że takie zdarzenia będą miały miejsce. Za naszą granicą trwa wojna - powiedział w Polsat News.
Rzecznik dodał, że w Polsce już tego doświadczyliśmy. Zaznaczył, że takie wydarzenia "będą dotykać krajów ościennych".
- Należy słuchać lokalnych służb. To jest najważniejsze. Nie ma żadnych informacji, aby Polacy byli zagrożeni - zaznaczył Wewiór.Czytaj więcej