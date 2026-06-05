Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Resort przekazał w komunikacie, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca. Dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie.

- Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można spodziewać się różnych zdarzeń (...), czasami intencjonalnych, czasami nie - tak Donald Tusk skomentował wydarzenie w Rumunii. Premier bierze udział w piątkowym szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze.

Eksplozja drona w Rumunii. Premier Donald Tusk: Idzie w stronę eskalacji

Szef rządu zaznaczył, że dla Polski nie stanowi ona zaskoczenia. Dodał, że "generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć".

- Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być na to przygotowana - podkreślił Tusk.

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W sprawie głos zabrał rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. - Musimy mieć świadomość, że takie zdarzenia będą miały miejsce. Za naszą granicą trwa wojna - powiedział w Polsat News.

Rzecznik dodał, że w Polsce już tego doświadczyliśmy. Zaznaczył, że takie wydarzenia "będą dotykać krajów ościennych".

- Należy słuchać lokalnych służb. To jest najważniejsze. Nie ma żadnych informacji, aby Polacy byli zagrożeni - zaznaczył Wewiór.