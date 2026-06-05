Ekspert ds. demografii Mateusz Łakomy w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00

Polska

Ekspert do spraw demografii i autor książki "Demografia jest przyszłością" Mateusz Łakomy będzie gościem programu "Najważniejsze pytania". Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18.00 w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.

Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak na tle grafiki z napisem "najważniejsze? pytania".
Polsat News
Ekspert ds. demografii Mateusz Łakomy gościem programu "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu obejrzysz na stronie "Najważniejsze pytania".

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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mbd / polsatnews.pl
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