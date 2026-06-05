Ekspert ds. demografii Mateusz Łakomy w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00
Polska
Ekspert do spraw demografii i autor książki "Demografia jest przyszłością" Mateusz Łakomy będzie gościem programu "Najważniejsze pytania". Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18.00 w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
Ekspert ds. demografii Mateusz Łakomy gościem programu "Najważniejsze pytania"
Poprzednie odcinki programu obejrzysz na stronie "Najważniejsze pytania".
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej