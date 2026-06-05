Do zdarzenia doszło na osiedlu Południe. Dziewczynka wypadła z okna mieszkania, w którym przebywała z 21-letnią matką. Kobieta była nietrzeźwa. Badanie wykazało promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję.

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- Pięcioletnia dziewczynka w piątek wypadła z okna na XI piętrze wieżowca we Włocławku. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy - przekazała oficer prasowa włocławskiej Komendy Miejskiej Policji podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka.

Włocławek. Matka 5-letniej dziewczynki zatrzymana

Nowe informacje w sprawie przekazała również rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka. - Matka dziecka jest zatrzymana. Na razie zarzutów nie ma. Była w stanie nietrzeźwości, musi wytrzeźwieć - powiedziała Interii.



Służby nie podają szczegółowych informacji o obrażeniach dziecka. - Na chwilę naszej rozmowy funkcje życiowe były zachowane. Nie mam informacji, aby to się zmieniło - przekazała rzeczniczka policji.

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Jak dowiedziała się reporterka Polsat News, stan dziecka jest ciężki. Dziewczynka doznała urazu głowy.