Szwedzka inicjatywa związana z Dniem Walki z Samotnością, który przypada na piątek, polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie, a także firmy. W tym dniu grupy zapraszane są na "fikę", czyli kawę i ciastko. Na platformach społecznościowych dystrybuowane są materiały informacyjne.

Ekspertka szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego Hillevi Busch przypomniała, że Szwecja wyróżnia się na tle innych krajów, gdyż aż 42 proc. gospodarstw domowych jest jednoosobowych. - Nie oznacza to automatycznie samotności. Badania pokazują, że wbrew stereotypowi problem w większym stopniu dotyczy młodych ludzi niż starszych - podkreśliła Bush.

Według ankiety przeprowadzonej przez Urząd Zdrowia Publicznego 6-13 proc. społeczeństwa stanowią osoby, które czują się w różnym stopniu samotne. Badanie pokazało również, że 16 proc. dzieci odczuwa ten stan często lub zawsze. W grupie mężczyzn w wieku 16-29 wskaźnik ten wynosi 12 proc., a w przypadku kobiet - 7 proc. Wśród osób w grupie wiekowej 65-84 samotność zadeklarowało mniej niż 5 proc. Problem narasta wśród seniorów w wieku powyżej 85 lat, ale jego skala jest mniejsza niż wśród młodych osób.

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Szefowa Zarządu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej Olivia Wigzell podkreśliła, że niedobrowolna samotność wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. – Izolacja wiąże się z ograniczeniem ruchu (...) Bycie częścią wspólnoty ułatwia przejście trudnych momentów w życiu czy nawet kryzysu – zaznaczyła.

Minister spraw społecznych Jakob Forssmed dodał, że samotność wpływa nie tylko na jednostkę, ale też na kondycję całego społeczeństwa, i wiąże się ze wzrostem kosztów opieki zdrowotnej. Zwrócił uwagę, że szwedzkie gminy otrzymały zadanie "wyłapywania" osób, którym grozi samotność.

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Według Urzędu Zdrowia Publicznego wśród grup najbardziej najbardziej narażonych na samotność są również imigranci, osoby LGBT, bezrobotni pozostający przez długi czas bez pracy oraz przebywający na zasiłkach chorobowych, a także osoby z niepełnosprawnościami.

W 2025 r. rząd Szwecji przyjął strategię walki z samotnością. W dokumencie wyróżniono samotność społeczną (brak partnera lub relacji z innymi ludźmi), emocjonalną (brak drugiej osoby do dzielenia się uczuciami) oraz egzystencjalna (poczucie, że nikt mnie nie rozumie). Ta ostatnia kwestia jest często podnoszona przez dzieci i młodzież.

Szwedzkie władze wprowadziły tzw. kartę aktywności dla dzieci i młodzieży, pozwalającą na sfinansowanie opłat za wpisowe do klubów sportowych czy wypożyczenie sprzętu. Problem samotności jest też poruszany na forum Światowej Organizacji Zdrowia.