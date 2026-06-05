Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Witold B. został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania - przekazał PAP p.o. rzecznika prasowego WOT mjr Rafał Rylich. Dodał, że była to decyzja dowódcy WOT z dnia 26 maja 2026 r.

Rzecznik zaznaczył, że w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych wobec dowódcy brygady prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

Mjr Rylich przekazał, że Wojska Obrony Terytorialnej współpracują z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy.

Obecnie obowiązki dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przejął ppłk Artur Wasilewski. Postępowanie przeciwko płk. Witoldowi B. prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie - wydział do spraw wojskowych.

Dowódca jednej z brygad WOT zawieszony. Jest podejrzany o wyłudzenie

Rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że płk Witold B. jest podejrzany o oszustwa na szkodę 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.

- Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania - przekazał.

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Skiba podkreślił, że prokuratura nie informuje na tym etapie szerzej o szczegółach sprawy. W drugiej połowie czerwca planowane są czynności procesowe z podejrzanym.