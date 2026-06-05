Donald Tusk: Zrozumiałem zupełnie decyzję prezydenta ws. "bohaterów UPA"

- Po tym nieszczęsnym zdarzeniu, jakim była decyzja ogłoszona przez prezydenta Zełenskiego, zrozumiałem zupełnie reakcję prezydenta Nawrockiego. Ja być może bym inaczej zareagował - uznał premier Donald Tusk w kontekście nadania imienia "Bohaterów UPA" wojskowemu oddziałowi na Ukrainie. - Nikt nie podzieli polskich władz i opinii publicznej, jeśli chodzi o wojnę, ale też o przeszłość - nadmienił.