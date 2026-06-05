Donald Tusk: Zrozumiałem zupełnie decyzję prezydenta ws. "bohaterów UPA"

Polska

- Po tym nieszczęsnym zdarzeniu, jakim była decyzja ogłoszona przez prezydenta Zełenskiego, zrozumiałem zupełnie reakcję prezydenta Nawrockiego. Ja być może bym inaczej zareagował - uznał premier Donald Tusk w kontekście nadania imienia "Bohaterów UPA" wojskowemu oddziałowi na Ukrainie. - Nikt nie podzieli polskich władz i opinii publicznej, jeśli chodzi o wojnę, ale też o przeszłość - nadmienił.

Tusk: Zrozumiałem zupełnie decyzję prezydenta ws. "bohaterów UPA"

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Szef Naczelnej Rady Adwokackiej o naprawie sądownictwa. Zwrócił uwagę na jeden szczegół
Wiktor Kazanecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 