W najnowszym sondażu dla Polsat News - zrealizowanym przez pracownię IBRiS - zapytano Polaków czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać czy odmówić podpisu ustawy o statusie osoby najbliższej?

Za podpisaniem ustawy przez głowę państwa opowiedziało się 53 proc. badanych. W tym opcję "zdecydowanie podpisać" wybrało 33,8 proc. badanych, a "raczej podpisać" 19,2 proc.

Z kolei przeciwnych podpisowi jest 37,4 proc. ankietowanych. W tym "zdecydowanie odmówić podpisu" zaznaczyło 26 proc., 11,4 proc. wybrało "raczej odmówić podpisu".

Ankietowanych, którzy stwierdzili, że "trudno powiedzieć" było 9,6 proc.

Nowy sondaż dla Polsat News. Polacy o podpisie pod ustawą o statusie osoby najbliższej

Za podpisem opowiedziało się 59,3 proc. kobiet, w tym opcję "zdecydowanie podpisać" wskazało 41,5 proc. z nich, a 17,8 proc. "raczej podpisać".

Przeciwnego zdania było 29,8 proc. pań, w tym 21,1 proc. wybrało opcję "zdecydowanie odmówić podpisu", a 23,3 proc. "raczej odmówić". 10,9 proc. kobiet stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

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Z kolei za podpisem opowiedział się 46 proc. mężczyzn, w tym 25,3 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie podpisać", a 20,7 proc. "raczej podpisać".

Niewiele mniej - bo 45,8 proc. panów - jest przeciwnych podpisowi. W tym 31,4 proc. "zdecydowanie odmówić podpisu", a 14,1 proc. "raczej odmówić podpisu". 8,2 proc. mężczyzn nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy zabrali głos ws. ustawy o statusie osoby najbliższej. Sondaż dla Polsat News

Według podziału na grupy wiekowe, to ludzie od 50-59 lat najbardziej opowiadają się za podpisem pod ustawą o statusie osoby najbliższej. 64,2 proc. z nich jest za tą opcją, w tym 34,4 proc. zaznaczyło, że ustawę należy "zdecydowanie podpisać", a 29,8 proc., że "raczej podpisać".

Z kolei ludzie z grupy od 60-69 lat najbardziej oczekują, że prezydent nie podpisze ustawy. 53,4 proc. z nich tego nie chce, w tym 41,1 proc. uważa, że należy "zdecydowanie odmówić podpisu", a 12,3 proc., że "raczej odmówić podpisu".

43,9 proc. mieszkańców wsi oczekuje podpisu pod ustawą, w tym opcję "zdecydowanie podpisać" wybrało 27,6 proc., a "raczej podpisać" 16,3 proc. Z kolei podpisu nie chce 38,1 proc. mieszkańców wsi, wśród nich opcję "zdecydowanie odmówić podpisu" wskazało 28,3 proc., a "raczej odmówić podpisu" 9,8 proc. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 18,1 proc.

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W podziale na miasta najbardziej podpisu pod ustawą oczekują mieszkańcy dużych miast (od 250 tys. mieszkańców). 70,5 proc. z nich jest za przyjęciem nowych regulacji, w tym 51,1 proc. uważa, że ustawę należy "zdecydowanie podpisać", a 19,4 proc. "raczej podpisać".

Z kolei najbardziej przeciwni podpisowi są mieszkańcy średnich miast (od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców). 47 proc. z nich nie chce przyjęcia ustawy, w tym 34,2 proc. z nich uważa, że prezydent powinien "zdecydowanie odmówić podpisu", a 12,8 proc. "raczej odmówić podpisu".

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Czy prezydent powinien ją podpisać?

Wśród ludzi z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym 47,1 proc. z nich oczekuje podpisu pod ustawą o statusie osoby najbliższej. W tym 25,7 proc. wskazało opcję "zdecydowanie podpisać", a 21,4 proc. "raczej podpisać". Z kolei 42,5 proc. z nich uznało, że prezydent nie powinien ustawy podpisywać, w tym 34,9 proc. wskazało opcję "zdecydowanie odmówić popisu", a 7,6 proc., że "raczej odmówić podpisu". 10,4 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Wśród ludzi z wykształceniem średnim 47,6 proc. z nich czeka na podpis pod ustawą, w tym 27,8 proc. wskazało opcję "zdecydowanie podpisać", a 19,8 proc. "raczej podpisać". Z kolei 40,8 proc. z nich uznało, że Nawrocki nie powinien podpisywać, w tym 26,4 proc. wybrało opcję "zdecydowanie odmówić popisu", a 14,4 proc., że "raczej odmówić podpisu". 11,6 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

65,5 proc. ludzi z wyższym wykształceniem oczekuje podpisu pod ustawą o statusie osoby najbliższej, w tym 49,5 proc. wskazało opcję "zdecydowanie podpisać", a 16 proc. "raczej podpisać". Z kolei 28 proc. z nich uznało, że prezydent nie powinien ustawy podpisywać, w tym 15,9 proc. wskazało opcję "zdecydowanie odmówić popisu", a 12,1 proc., że "raczej odmówić podpisu". 6,6 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Czy prezydent ma podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej? Odpowiedzi podzielone według sympatii politycznych

Z kolei 20,7 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oczekuje na podpis pod nowymi regulacjami prawnymi, w tym 10 proc. wybrało opcję "zdecydowanie podpisać", a 10,7 proc. "raczej podpisać". Natomiast 66,9 proc. głosujących na PiS uważa, że prezydent nie powinien podpisywać ustawy, w tym 49,4 proc. wybrało opcję, że Nawrocki powinien "zdecydowanie odmówić podpisu", a 17,5 proc., że "raczej odmówić podpisu". 12,3 proc. stwierdziło: "trudno powiedzieć".

91,8 proc. wyborców Nowej Lewicy oczekuje podpisu pod ustawą, w tym 85,4 proc. wybrało opcję "zdecydowanie podpisać", a 6,4 proc. "raczej podpisać". Natomiast 8,2 proc. głosujących na Nową Lewicę uważa, że prezydent nie powinien podpisywać ustawy, w tym 8,2 proc. wybrało opcję "zdecydowanie odmówić podpisu", a nikt nie wskazał wyboru "raczej odmówić podpisu". Nikt również nie wybrał opcji: "nie wiem".

Natomiast wśród ludzi głosujących na Karola Nawrockiego podpisu pod ustawą oczekuje 19,5 proc. z nich, w tym 3,9 proc. wybrało opcję "zdecydowanie podpisać", a 15,6 proc. "raczej podpisać". 69,9 proc. głosujących na prezydenta nie oczekuje podpisu pod ustawą, w tym 50,9 proc. wybrało opcję "zdecydowanie odmówić podpisu", a 19 proc. "raczej odmówić podpisu". 10,6 proc. z nich wybrało opcję "nie wiem".

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Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r., w ostatniej dekadzie w Polsce ubyło 800 tys. rodzin (7,4 proc.). Spada liczba małżeństw, ale rośnie liczba związków nieformalnych osób różnej płci: w 2011 r. było ich 316,5 tys., a w 2021 - 552,8 tys. Rośnie też liczba małżeństw bez dzieci, a liczba dzieci wychowywanych w małżeństwach zmniejszyła się w ciągu dekady o 13,9 proc.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 29 maja-2 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.