W piątkowej rozmowie z dziennikarzami na pokładzie rządowego samolotu Donald Tusk pytany był o kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Jak poinformował, konsultował się tej sprawie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i niewykluczone, że PSL i KO wystawią wspólnego pretendenta do najważniejszego fotela w ratuszu.

- Rozmawiałem z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (...) Rozmawialiśmy także o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne gdybyśmy wystawili wspólnego kandydata - wskazał premier.

Wybory w Krakowie. Tusk: W poniedziałek nazwisko kandydata KO lub KO i PSL

Tusk stwierdził, że wystawienie wspólnego kandydata przez KO i PSL służyłoby "higienie koalicji". - Myślę, że zauważyliście, że każdy ma tam już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli - zwrócił się do dziennikarzy.

- W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji i PSL-u albo Koalicji - zadeklarował premier.

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W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.

Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

PiS, Konfederacja i Razem wystawili kandydatów. To nie koniec listy

We wtorek swojego kandydata na prezydenta Krakowa ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Będzie nim radny Michał Drewnicki. Rzecznik partii Rafał Bochenek stwierdził, że "Drewnicki jest człowiekiem znanym w naszym środowisku". - Od lat jest również znany Krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie na rzecz miasta Krakowa - mówił.

Konfederacja już wcześniej ogłosiła, że jej kandydatem na prezydenta Krakowa będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Z kolei partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Konfederację Korony Polskiej reprezentować ma natomiast Michał Klimek.

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Kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski będzie Grażyna Zofia Świat. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.