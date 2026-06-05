Burze rozleją się na całą Polskę. Wiemy, gdzie sprawią najwięcej problemów
Praktycznie nie będzie spokojnych miejsc. W piątek burze przejdą przez większość Polski, niosąc wielogodzinne ulewy i niebezpieczny wiatr. Miejscami możemy mieć do czynienia z prawdziwymi nawałnicami. Możliwe będą wichury osiągające w porywach około 80 km/h. Z powodu burz synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.
"Burze możliwe są niemal w całym kraju, nie powinny jednak występować w strefie pofalowanego frontu chłodnego, ale tam możliwe są okresami silniejsze opady deszczu, których suma w ciągu dnia może osiągnąć miejscami 30 mm" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Szczególnie trzeba będzie uważać na północnym wschodzie.
To nie będzie spokojny dzień. Eksperci wskazali zagrożone miejsca
Na większe rozpogodzenia w piątek praktycznie nie ma szans. Będzie pochmurnie i deszczowo, a w pierwszej połowie dnia na zachodzie utrzymają się najsilniejsze opady deszczu. Potem, w miarę jak front atmosferyczny stopniowo przesunie się w stronę centrum i zachodu Polski, tam również warunki się pogorszą.
ZOBACZ: Prognoza pogody na długi weekend. Deszcz i burze, ale temperatury letnie
Strefa intensywniejszych opadów deszczu początkowo obejmie tereny od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Wielkopolskę i Kujawy, po Pomorze. Tam można się spodziewać opadów deszczu do 10-25, a na Pomorzu lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Deszczowo może być przez wiele godzin.
W pozostałych regionach deszcze będą słabsze, jednak w drugiej połowie dnia na prawdziwe załamanie pogody powinni się przygotować mieszkańcy wschodniej i północno-wschodniej Polski.
ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni
Po południu i wieczorem mogą się tam pojawić najsilniejsze burze. Miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, w części miejscowości może dochodzić do prawdziwych nawałnic z gradem.
Na Podlasiu oraz we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego z powodu silnych burz wydano ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.
ZOBACZ: Weekend ugościł nas słońcem i ciepłem. Co przyniosą najbliższe dni?
Oprócz tego w prawie całej wschodniej połowie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tam burzowe zjawiska przeważnie będą nieco słabsze, lecz wciąż niebezpieczne.
Na burze trzeba uważać nie tylko z powodu ulew i gradobicia. Mogą one przynieść również niebezpieczne wichury, których porywy miejscami osiągną prędkość do 80 km/h.
Tak silny wiatr podczas burz może występować nie tylko w północno-wschodniej Polsce, lecz także miedzy innymi w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej i wschodniej części Ziemi Łódzkiej. Na zachodzie burze będą przeważnie słabsze.
Pogoda podzieli Polskę. Jedna połowa zdecydowanie cieplejsza
Wschodnia część kraju doświadczy w piątek bardziej niebezpiecznej pogody, ale to właśnie tam w ciągu dnia będzie najcieplej.
ZOBACZ: Globalne zjawisko może nabrać mocy. Wiemy, co to oznacza dla Polski
Na wschodzie i południowym wschodzie termometry pokażą miejscami do 26 st. C, jednak z powodu burz trudno będzie się cieszyć tak wysokimi wartościami. Wyraźnie chłodniej będzie na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie nie można liczyć na więcej niż 16-20 st. C.
Dzień, choć nieprzyjemny, deszczowy i burzowy, przeważnie będzie dość ciepły. Oprócz tego w miejscach, które unikną burz, wiatr nie będzie zbyt mocny, choć lokalnie w centrum, na południu i południowym wschodzie w porywach osiągnie 65 km/h.Czytaj więcej