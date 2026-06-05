"Burze możliwe są niemal w całym kraju, nie powinny jednak występować w strefie pofalowanego frontu chłodnego, ale tam możliwe są okresami silniejsze opady deszczu, których suma w ciągu dnia może osiągnąć miejscami 30 mm" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Szczególnie trzeba będzie uważać na północnym wschodzie.

To nie będzie spokojny dzień. Eksperci wskazali zagrożone miejsca

Na większe rozpogodzenia w piątek praktycznie nie ma szans. Będzie pochmurnie i deszczowo, a w pierwszej połowie dnia na zachodzie utrzymają się najsilniejsze opady deszczu. Potem, w miarę jak front atmosferyczny stopniowo przesunie się w stronę centrum i zachodu Polski, tam również warunki się pogorszą.

ZOBACZ: Prognoza pogody na długi weekend. Deszcz i burze, ale temperatury letnie

Strefa intensywniejszych opadów deszczu początkowo obejmie tereny od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Wielkopolskę i Kujawy, po Pomorze. Tam można się spodziewać opadów deszczu do 10-25, a na Pomorzu lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Deszczowo może być przez wiele godzin.

WXCHARTS Front atmosferyczny przejdzie z zachodu na wschód, przynosząc intensywne opady deszczu, wichury i burze do wielu regionów

W pozostałych regionach deszcze będą słabsze, jednak w drugiej połowie dnia na prawdziwe załamanie pogody powinni się przygotować mieszkańcy wschodniej i północno-wschodniej Polski.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Po południu i wieczorem mogą się tam pojawić najsilniejsze burze. Miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, w części miejscowości może dochodzić do prawdziwych nawałnic z gradem.

Na Podlasiu oraz we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego z powodu silnych burz wydano ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

ZOBACZ: Weekend ugościł nas słońcem i ciepłem. Co przyniosą najbliższe dni?

Oprócz tego w prawie całej wschodniej połowie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tam burzowe zjawiska przeważnie będą nieco słabsze, lecz wciąż niebezpieczne.

IMGW Burze z ulewami i gradem najsilniejsze będą po południu i wieczorem na północnym wschodzie - prognozuje IMGW

Na burze trzeba uważać nie tylko z powodu ulew i gradobicia. Mogą one przynieść również niebezpieczne wichury, których porywy miejscami osiągną prędkość do 80 km/h.

Tak silny wiatr podczas burz może występować nie tylko w północno-wschodniej Polsce, lecz także miedzy innymi w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej i wschodniej części Ziemi Łódzkiej. Na zachodzie burze będą przeważnie słabsze.

Pogoda podzieli Polskę. Jedna połowa zdecydowanie cieplejsza

Wschodnia część kraju doświadczy w piątek bardziej niebezpiecznej pogody, ale to właśnie tam w ciągu dnia będzie najcieplej.

ZOBACZ: Globalne zjawisko może nabrać mocy. Wiemy, co to oznacza dla Polski

Na wschodzie i południowym wschodzie termometry pokażą miejscami do 26 st. C, jednak z powodu burz trudno będzie się cieszyć tak wysokimi wartościami. Wyraźnie chłodniej będzie na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie nie można liczyć na więcej niż 16-20 st. C.

WXCHARTS We wschodniej połowie kraju miejscami można liczyć nawet na 26 st. C

Dzień, choć nieprzyjemny, deszczowy i burzowy, przeważnie będzie dość ciepły. Oprócz tego w miejscach, które unikną burz, wiatr nie będzie zbyt mocny, choć lokalnie w centrum, na południu i południowym wschodzie w porywach osiągnie 65 km/h.