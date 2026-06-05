Szef kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow przyjechał w piątek do Polski m.in. po to, by porozmawiać z polskimi władzami na temat sporu dyplomatycznego wywołanego nadaniem honorowego miana "Bohaterów UPA" Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Obecny w piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński przyznał, że nie wiąże z tą wizytą żadnych oczekiwań. - Wizyta urzędnika niższego szczebla niczego nie załatwi - przekonywał, oceniając, że nie jest ona istotna w kontekście odrębności w interpretowaniu historii przez Polskę i Ukrainę.

Bocheński o działaniach Zełenskiego. "Ukraińcy uznali, że wszystko im się należy"

Co zatem powinny zrobić władze w Kijowie? - Ukraina musi przestać wyciągać na swoje sztandary Banderę, banderowców i UPA - wskazywał Bocheński.

Europoseł stwierdził, że reakcja polskiej klasy politycznej uświadomiła rządowi Ukrainy, jak ogromny błąd popełnił. - Znajdują się teraz w trudnej sytuacji, bo Polska jest im bardzo potrzebna. Jednocześnie słyszą od niemalże premiera Tuska po całą prawicę krytykę ze swojej strony. To nie jest dla nich wygodna sytuacja, skoro muszą polegać na Polsce. I bardzo dobrze. Niech zmienią zdanie - wskazywał.

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- Myślę, że Ukraińcy uznali, że wszystko im się należy i nieważne co zrobią - czy na przykład, jak w pewnym momencie odwrócili się ku Niemcom, rezygnując z pewnej współpracy z Polakami, czy robiąc inne rzeczy - wszystko uchodzi im na sucho a Polacy zawsze będą Zełenskiego popierać czy wspierać. To doprowadziło do takiego rozwydrzenia - stwierdził Tobiasz Bocheński.

- Obawiam się, że prezydent Zełenski zna historię, zna zapatrywania Polaków na Banderę i zbrodnie UPA i ludobójstwo na Wołyniu, zatem zrobił to rozmyślnie, co pokazuje, jak prezydent Zełenski bądź jego administracja traktuje Polskę obecnie. Zatem naprawdę poważne reperkusje powinny go spotykać za to - stwierdził europoseł PiS.

Dlaczego Zełenski dostał Order Orła Białego? "Były emocje"

Bocheński pytany o kwestię inicjatywy Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy stwierdził, że jest to "honorowa, symboliczna reakcja, która jest bardzo mocnym sygnałem". Gdy prowadząca program Magda Sakowska zapytała zatem o to, czy Andrzej Duda podjął dobrą decyzję wręczając order Zełenskiemu, Bocheński stwierdził, że "można zrozumieć prezydenta Dudę, dlaczego to zrobił".

- Były pewne emocje w owym czasie. A czy należało akurat prezydentowi państwa, które prowadzi akurat wojnę, nie wiemy w jaki sposób będzie się zachowywał, wręczać to odznaczenie, tu należałoby postawić znak zapytania - powiedział polityk PiS.

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- Jeżeli prezydent Zełenski dalej będzie chciał upamiętniać UPA, nie będzie otwarty na dialog historyczny z Polakami, to powinny go spotykać inne reperkusje i Polska powinna pokazać, jaką rolę naprawdę odgrywa - proponował Bocheński.

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Europoseł stwierdził, że Ukraina jest w stanie prowadzić wojnę tylko w sytuacji, gdy polskie granice są dla niej otwarte. - Nasza rola jest gigantyczna. I my pomagaliśmy Ukrainie i pomagamy zbrojnie, nie dlatego, że kochamy Ukrainę, albo, że chcemy być za wszelką cenę przyjaciółmi Ukrainy, tylko dlatego, że to jest inwestycja w brak czołgów rosyjskich przy granicy z Podkarpaciem i województwem lubelskim - mówił.

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- Może prezydent Zełenski uznał, że ostatnie dwa miesiące są bardzo dobre na froncie na Ukraińców, bo faktycznie tak jest. Ale jeżeli Ukraińcy będą pozwalali sobie na tego typu działania wprost nacjonalistyczne, na działania związane z ideologią, bo Bandera stworzył ideologię, która miała doprowadzić do wymordowania i wyeliminowania z dawnych terenów Rzeczypospolitej - później terenów Cesarstwa Rosyjskiego - Polaków. Nie tylko zresztą Polaków, bo również i Żydów i inne mniejszości narodowe. On był autorem tej ideologii. I teraz powstało UPA, powstało OUN i to są organizacje, które są zakorzenione w tej ideologii - przekonywał Bocheński.

Europoseł zasugerował, że Polska powinna mieć "sekwencyjnie rozpisane dalsze kroki" na wypadek, gdyby Ukraina nie wyciągnęła wniosków ze swoich działań. - Ukraina chwaląca Banderę nie wejdzie do Unii Europejskiej. Nie wejdzie. Po prostu nie wejdzie. Bo my jesteśmy w gremium państw cywilizowanych. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się zgadzali, żeby państwo, z którym sąsiadujemy w ramach tej wspólnoty (UE – red.) gloryfikowało ludzi, którzy chcieli mieszkańców tego państwa mordować. I Ukraińcy muszą mieć tego świadomość. Jeżeli nie rozumieją po dobroci, nie rozumieją naszych prac historycznych, jeżeli nie widzą tych ekshumacji na Wołyniu, gdzie są wykopywane kości dzieci, noworodków... - mówił wiceprezes PiS.

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- Ukraina chyba chce zwyciężyć w tej wojnie. Dlatego będzie to polityczna próba sił. I zobaczymy – skoro prezydent Zełenski uważa się za tak mocnego, że może policzkować Polaków w ten sposób - to zobaczymy, kto dłużej wytrzyma tę próbę - podsumował Bocheński.