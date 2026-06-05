Jak ustalili dziennikarze Polsat News, Kyryło Budanow jest już w Polsce. Wcześniej portal Onet informował, że szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się pojawić w naszym kraju w ciągu najbliższych godzin.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że współpracownik Wołodymyra Zełenskiego ma się spotkać m.in. z przedstawicielami rządu. Jednym z tematów rozmów będzie kwestia ostatnich napięć politycznych na linii Warszawa - Kijów związanych z decyzją ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA".

Będzie spotkanie Budanow - Przydacz. Pałac Prezydencki potwierdza

Z doniesień prasowych wynika, że ciągu najbliższych godzin Kyryło Budanow ma spotkać się również z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki był oburzony nadaniem honorowego miana "Bohaterów UPA" Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Polski przywódca przekazał mediom, że w związku z tym skandalem, rozważa odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Wicepremier i szef MON zaapelował do władz Ukrainy

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.

Chodzi o wystąpienie Kosiniaka-Kamysza dot. relacji polsko-ukraińskich opublikowane w środę na kanale Youtube MON. Rzecznik prasowy resortu Janusz Sejmej przekazał, że film ten został - wraz z tożsamym listem - przesłany ukraińskim mediom.

Szef MON podkreśla w nim, że Polska od początku rosyjskiej inwazji wspiera Ukrainę, udzielając jej pomocy humanitarnej, wojskowej, logistycznej i politycznej. Dodał, że "wolna Ukraina to także bezpieczeństwo Polski i całej naszej części Europy", jednocześnie oceniając, że decyzja o uhonorowaniu Ukraińskiej Powstańczej Armii budzi w Polsce "głęboki ból, niepokój i sprzeciw".

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Przyznał, że dla części Ukraińców formacja ta może być symbolem walki z sowieckim zniewoleniem, jednak dla Polaków pozostaje przede wszystkim symbolem zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas rzezi wołyńskiej.

- W latach 1943-1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zamordowano dziesiątki tysięcy Polaków. Kobiety, dzieci, osoby starsze. Mordowano całe rodziny i wsie. Wiele ofiar. Do dziś nie ma grobów, krzyży ani miejsca, gdzie ich bliscy mogliby zapalić znicze. Tego bólu nie da się unieważnić. Ludobójstwo pozostaje ludobójstwem - dodał.

Kosiniak-Kamysz przypomniał o zbrodniach UPA na Polakach

Szef MON zwrócił uwagę, że zbrodnie UPA nie były dziełem całego narodu ukraińskiego; przypomniał o Ukraińcach, którzy ratowali Polaków i sprzeciwiali się przemocy. Według niego, "to oni są prawdziwymi bohaterami. Ludzie, którzy w czasach terroru wybrali człowieczeństwo". - Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego - dodał.

Według Kosiniaka-Kamysza współczesna Ukraina ma własnych bohaterów – żołnierzy walczących przeciw rosyjskiej agresji. Jak ocenił, nie potrzebują oni patronów, którzy "dzielą sojuszników i ranią pamięć rodzin ofiar". - Ma żołnierzy, którzy bronią Charkowa, Donbasu, Zaporoża, ukraińskiego nieba. Ich odwaga zapisuje wielką kartę historii - zaznaczył.

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Szef MON podkreślił, że decyzja Zełenskiego szkodzi "nie tylko relacjom polsko-ukraińskim, ale szkodzi także samej Ukrainie". - Dlatego apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji i znalezienie takiej formy uhonorowania współczesnych ukraińskich żołnierzy, która nie będzie raniła pamięci polskich ofiar - powiedział.

- Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem. Ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy. A prawda jest taka: dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia - dodał.