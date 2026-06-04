Maja Chwalińska pokonała rozstawioną z numerem 25. Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4 i awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka o tytuł zagra w sopbotę z inną zawodniczką z tego kraju - Mirrą Andriejewą.

Wielki sukces Polki. Maja Chwalińska pisze historię

Dwusetowe starcie na korcie centralnym im. Philippe’a Chatriera trwało dwie godziny i 10 minut. Polka wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Obie tenisistki, które po raz pierwszy dotarły do tak zaawansowanej fazy imprezy najwyższej rangi, zmierzyły się ze sobą po raz drugi w cyklu WTA. W 2022 roku w imprezie rangi ITF w Stambule Sznajder wygrała 6:4, 6:4.

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We wcześniejszym półfinale w czwartek rozstawiona z numerem ósmym Andriejewa wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.) 6:1, 6:3 i także zadebiutuje w wielkoszlemowym finale. Z 19-letnią Rosjanką Chwalińska nie miała jeszcze okazji rywalizować.

Maja Chwalińska stała się pierwszą zawodniczką w historii, która awansowała do finału French Open, dostając się do turnieju głównego z poziomu kwalifikacji.

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Zawodniczka została czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek.

Polka awansuje też z 114. pozycji w światowym rankingu co najmniej na 21. lokatę. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, będzie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu, po Idze Świątek.

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Za awans do finału Chwalińska może liczyć na nagrodę w wysokości 1,4 mln euro, czyli 1,6 mln dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła 864 tys. dolarów.

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