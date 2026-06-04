Zwrot w Białym Domu. Na Ukrainę trafi sprzęt wojskowy warty 400 mln dolarów

Marco Rubio zapowiedział podczas posiedzenia podkomisji amerykańskiego Senatu, że wkrótce zrealizowane zostaną dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę w ramach zatwierdzonego w grudniu przez Kongres Ukraine Security Assistance Initiative. Kijów ma w tym roku otrzymać pomoc wartą 400 mln dol.

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Sekretarz stanu USA wyjaśniał przed senatorami przyczyny zwłoki twierdząc, że nie była to decyzja polityczna, lecz kwestia procedur. Rubio odniósł się w ten sposób do podejrzeń, że USA wstrzymują dostawy broni do Ukrainy m.in. za sprawą zużycia swojego arsenału w atakach na Iran.

- Sprawa po prostu przechodzi przez proces międzyagencyjny i było kilka przystanków po drodze, które niestety trochę to wstrzymały, ale (...) myślę, że już dość wkrótce będziemy mieli na ten temat jakieś wieści - powiedział amerykański polityk.

USA wyślą do Ukrainy sprzęt wojskowy wart 400 mln dolarów

Marco Rubio potwierdził, że priorytetem dla Amerykanów będzie realizacja przewidzianych w ramach Ukraine Security Assistance Initiative dostaw przed nadejściem zimy.

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- Oni przeszli naprawdę brutalną zimę w zeszłym roku i są sygnały, że tegoroczna może być równie brutalna, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich niezdolność do produkcji energii - powiedział polityk.

Jednocześnie polityk powtórzył wygłaszane przez przedstawicieli administracji Donalda Trumpa przekonanie, że osiągnięcie pokoju w Ukrainie najprawdopodobniej nie będzie możliwe drogą militarną, lecz tylko przez negocjacje. Rubio przyznał jednak, że te utknęły w martwym punkcie.

"Strategiczna katastrofa" Rosji. Rubio zwrócił uwagę na ważny wskaźnik

Amerykański polityk w wystąpieniu określił rosyjską kampanię jako "strategiczną katastrofę" i wyraził przekonanie, że Moskwa nie tylko nie osiągnie celów wyznaczonych przed lutym 2022 r., ale najprawdopodobniej także tych, które stawia przed wojskiem aktualnie.

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- Rosjanie tracą 5 tys. - nie rannych, martwych. Jak twierdzi Ministerstwo Wojny, jest to jeden z pierwszych konfliktów w historii, w którym wskaźnik śmiertelności jest wyższy niż wskaźnik rannych po stronie rosyjskiej - powiedział Marco Rubio.

- Po raz pierwszy w historii więcej jest zabitych niż rannych. Ukraińcy nie tylko walczą dzielnie, ale walczą skutecznie - stwierdził polityk.

Zatwierdzony pod koniec zeszłego roku pakiet Ukraine Security Assistance Initiative pozwala Białemu Domowi zamawiać broń u amerykańskich producentów z zamiarem dostarczenia go Ukrainie. Pakiet o wartości 400 mln dol. został przewidziany w wydatkach zarówno na rok 2026, jak i 2027.