Został uznany za zmarłego, ale przeżył. Cud na Mount Everest

Doświadczony, 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata (8849 m) 29 marca z brytyjskim alpinistą Chrisem Thrallem.

- Droga na szczyt i z powrotem miała nam zająć pięć dni, a zajęła jedenaście - relacjonował Brytyjczyk w mediach społecznościowych.

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Przyznał, że zgubił ślad partnera następnego dnia, gdy schodzili z obozu czwartego, na wysokości około 7950 m, w kierunku obozu trzeciego.

- Usiadł, żeby odpocząć z plecakiem na plecach (...). Odwróciłem się i zapytałem: "Hillary, wszystko w porządku, bracie?" - relacjonował. - Odpowiedział: "Tak, tak, nic mi nie jest, Chris, proszę idź, idź" - dodawał.

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Thrall wyjaśnił, że natknął się wtedy na polskiego wspinacza, będącego w tarapatach. - Czy powinienem zawrócić i znaleźć Szerpę, który jak mogłem przypuszczać dojdzie do siebie i będzie kontynuował wspinaczkę, tak jak robił to setki razy wcześniej? Czy powinienem pomóc drugiemu wspinaczowi, bez tlenu, z odmrożonymi palcami i ewidentnie bliskim hipotermii? - relacjonował.

Do czwartku poszukiwania Sherpy, również z użyciem helikoptera, nie przyniosły rezultatu. Uznano nawet, że doświadczony przewodnik, nie żyje. Ostatecznie akcja ratunkowa zakończyła się jednak sukcesem.

Akcja ratunkowa na Mount Everest. Przewodnik trafił do szpitala

- Został znaleziony dziś rano przez ekipę z Komitetu Kontroli Zanieczyszczeń Sagarmatha (SPCC), organizacji zajmującej się oczyszczaniem góry - powiedział agencji AFP Pemba Sherpa z 8K Expeditions, firmy odpowiedzialnej za akcję ratunkową.

- Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Rozmawiałem z lekarzami - ma odmrożenia, ale poza tym wydaje się być w zadowalającym stanie - dodał.

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Ta wyprawa była jedną z ostatnich tej wiosny, w których na szczyt dotarło łącznie ponad tysiąc wspinaczy, co według nepalskiego Departamentu Turystyki stanowi rekord wszech czasów. W tym roku pobito kilka innych rekordów, m.in. największej liczby wejść w ciągu jednego dnia (21 maja - 275) oraz liczby pozwoleń wydanych przez władze obcokrajowcom (494).

Pięciu wspinaczy - dwóch Hindusów i trzech Nepalczyków - zginęło już w tym roku na stokach Everestu. Dla porównania, w 2023 roku, najbardziej śmiertelnym sezonie, życie straciło tam 18 osób.