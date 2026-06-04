"Wczoraj, w bezsensownym głosowaniu, Izba Reprezentantów, czterech złych Republikanów i wszyscy Głupkokraci (ang. "Dumocrats" - red.), zagłosowali za ograniczeniem moich uprawnień wojennych" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

"To w dużej mierze symboliczne głosowanie odbyło się w samym środku moich ostatecznych negocjacji w sprawie zakończenia wojny z Islamską Republiką Iranu" - podkreślił.

"Kto zrobiłby coś tak niepatriotycznego? Wiedzą, na jakim etapie są negocjacje" - dodał rozżalony amerykański przywódca.

Wojna w Iranie. Trump przegrał głosowanie w Izbie Reprezentantów

W znaczącym geście krytyki dla Trumpa, czterech członków jego większościowej Partii Republikańskiej dołączyło w środę do Demokratów, popierając projekt ustawy, który został przyjęty stosunkiem głosów 215 do 208 i teraz trafia do Senatu.

Projekt, który ostatecznie zostanie objęty wetem prezydenckim, był pierwszym przypadkiem, gdy kontrolowana przez Republikanów Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt ustawy mający na celu zmuszenie Trumpa do zakończenia działań wojennych przeciwko Teheranowi od czasu wybuchu wojny trzy miesiące temu.

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Demokraci oskarżają Trumpa o naruszenie konstytucji poprzez rozpoczęcie ataków na Iran u boku Izraela pod koniec lutego bez zgody Kongresu. Zgodnie z ustawą o uprawnieniach wojennych (War Powers Act), prezydenci mają 60 dni na uzyskanie zgody Kongresu po wprowadzeniu sił zbrojnych USA do działań wojennych.

Trump wściekły na Republikanów. Głosowali razem z Demokratami

Termin ten minął kilka tygodni temu, a Demokraci twierdzą, że Trump teraz łamie prawo kontynuując amerykański wysiłek zbrojny na Bliskim Wschodzie.

"(Demokraci - red.) woleliby, żeby nasz kraj poniósł porażkę, niż żebym odniósł kolejne, z wielu, zwycięstw" - napisał Trump.

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Amerykański przywódca podkreślił jednak, że największe pretensje ma do "buntowników" ze swojej "Czterech Republikanów to zupełnie inna historia - to WIELCY POPULIŚCI! Powinni się wstydzić" - przekazał.