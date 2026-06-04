Najbliższa noc będzie wyjątkowa dla miłośników astronomii. W czwartek około północy w Ziemię najprawdopodobniej trafi kanibal-CME (koronalny wyrzut masy), czyli potężna fala uderzeniowa wysokoenergetycznych cząstek, która może wywołać silną burzę magnetyczną.

Niezwykłe zjawisko na niebie. Fala uderzy w Ziemię za kilka godzin

Amerykańska agencja SWPC potwierdziła, że połączenie dwóch z trzech zarejestrowanych rozbłysków słonecznych może uderzyć w naszą magnetosferę z prędkością nawet 1100 km/s. Efektem wywołanej przez serię silnych rozbłysków burzy geomagnetycznej będzie zorza polarna, widoczna również z terenu Polski.

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Jak poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych dziennikarz popularnonaukowy Karol Wójcicki, do podobnego zjawiska, nazwanego Wielką Zorzą Majową, doszło w 2024 roku. Wówczas objęło ono swoim zasięgiem większość Europy, co również teraz jest bardzo prawdopodobne.

Zorze polarne, zależnie od intensywności, wysokości czy rodzaju naładowanych cząsteczek, mogą przybierać barwę zieleni (taka pojawia się najczęściej), fioletu czy czerwieni, która jest zjawiskiem niezwykle rzadkim.

Zorza polarna nad Polską. Gdzie zaobserwujemy kolorowe pasma?

Ze względu na położenie geograficzne Polski - na południe od naturalnego pasa zórz w Norwegii, na Islandii czy Grenlandii, do wystąpienia zorzy polarnej potrzebna jest burza geomagnetyczna o wyjątkowej sile. Uderzenie fali jest prognozowane na noc z czwartku na piątek, ale możliwe, że jego efekty będziemy mogli zaobserwować na niebie także następnej nocy.

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Dokładne prognozy dotyczące tego, gdzie zorza rozbłyśnie najbardziej intensywnie, eksperci opublikują na kilka godzin przed przewidywanym uderzeniem.

Miłośnicy kosmicznych zjawisk powinni bacznie śledzić najświeższe wskaźniki i prognozy oraz znaleźć do obserwacji zaciemnione miejsce z jak najmniejszym zanieczyszczeniem świetlnym, najlepiej z dala od wielkomiejskiego hałasu. Wzrok należy zawsze kierować w stronę horyzontu północnego, dlatego warto zabrać ze sobą kompas.