W Libanie zginął żołnierz sił ONZ, dwóch kolejnych zostało rannych. "Przemoc musi się skończyć"

"Żołnierz sił pokojowych UNIFIL zmarł dziś rano w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych w wyniku ostrzału pociskami moździerzowymi jego pozycji w pobliżu Marjayoun w południowo-wschodnim Libanie. Dwóch innych żołnierzy sił pokojowych, którzy również odnieśli obrażenia, jest leczonych w placówce medycznej w bazie UNIFIL" - podało dowództwo.

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Jak podały siły ONZ, do ataku doszło późną nocą ze środy na czwartek. Nie jest jasne, czy w życie weszło już wtedy osiągnięte w Waszyngtonie porozumienie w sprawie zawieszenia broni pomiędzy Libanem a Izraelem. Dowództwo UNIFIL nie wskazało strony odpowiedzialnej za atak.

Poległy żołnierz był narodowości serbskiej. Informację potwierdziło serbskie Ministerstwo Obrony.

"Starszy sierżant Milovan Jovanović otrzymał natychmiastową pomoc medyczną w szpitalu na terenie bazy po odniesieniu obrażeń, a następnie został przetransportowany helikopterem do Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Bejrucie, gdzie zmarł" - podał rząd Serbii.

Śmierć żołnierz sił ONZ w Libanie. Dwóch innych odniosło obrażenia

Siły ONZ przekazały kondolencje, bliskim i towarzyszom broni poległego żołnierza oraz poinformowały o wszczęciu dochodzenia, w którym zbadane zostaną okoliczności ataku. Zabicie żołnierza sił pokojowych ONZ stanowi złamanie prawa międzynarodowego i może zostać zakwalifikowane jako zbrodnia wojenna.

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"Ponownie wzywamy wszystkie podmioty do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa personelu i mienia ONZ w każdej chwili, w tym poprzez powstrzymanie się od działań, które mogą narazić na niebezpieczeństwo żołnierzy sił pokojowych" - podały siły ONZ.

"UNIFIL wykrywa coraz większą liczbę przelatujących pocisków i uderzeń w południowym Libanie. Przemoc musi się skończyć" - wezwało dowództwo UNIFIL.

Od początku marca, kiedy wojsko Izraela wkroczyło do południowego Libanu, zginęło pięciu żołnierzy sił ONZ. Łączna liczba ofiar po stronie sił ONZ od ustanowienia misji w Libanie w 1978 r. przekroczyła 330.

Liban i Izrael ogłosiły zawieszenie broni. Media: Izrael złamał rozejm

W czwartek Izrael, Liban i USA ogłosiły osiągnięcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Jednym z warunków ma być utworzenie przez władze w Bejrucie stref, w których wyeliminowane zostaną wpływy Hezbollahu. Liban ma także zwiększyć liczebność swojej armii.

Kilka godzin po ogłoszeniu rozejmu agencje podały, że Izrael naruszył rozejm. AFP potwierdziła, że w ataku dronowym w trzech miejscowościach ucierpieli ludzie. Nie ma potwierdzenia, czy atak łamiący zawieszenie broni to ten sam, w którym zginął żołnierz sił ONZ, a dwóch innych zostało rannych.