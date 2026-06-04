W lasach pojawił się jeden z najzdrowszych grzybów. Prawdziwe superfood

Choć boczniaki łyżkowate należą do cenionych gatunków, nie cieszą się aż taką popularnością. Osoby znające jednak ich walory zbierają je w dużych ilościach. Mają ku temu powody.

Jak rozpoznać boczniaki łyżkowate?

Występują naturalnie w Europie, w tym w polskich lasach od czerwca do października. Nie rosną zwykle w mchu ani trawie, lecz na powierzchni martwego drewna. Owocniki zwykle wyrastają jeden nad drugim, tworząc zwarte, wachlarzowate struktury przypominające półki. Najczęściej porastają pnie i konary olszy, buka, dębu, lipy albo wierzby.

Mają jasny kapelusz o średnicy zwykle od 5 do 12 cm, w kształcie muszli lub wachlarza, białawy, kremowy albo szarobrązowy. Trzon zazwyczaj jest stożkowaty i cieńszy u podstawy, z kolei blaszki są jasne, sprężyste i wąskie. Wyróżnia je również delikatny zapach przypominający anyż, ale w przypadku wątpliwości wobec znalezionych grzybów nie należy ich zbierać.

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O tym, że boczniaki łyżkowate już pojawiły się w lasach, świadczą najnowsze relacje grzybiarzy. 31 maja jedna z użytkowniczek serwisu grzyby.pl opisała swoje znalezisko z Puszczy Bukowej pod Szczecinem, wymieniając ten gatunek obok żagwi łuskowatej i żółciaka siarkowego. Potwierdzają to również sygnały z innych części kraju.

- Urodzaj boczniaków i to na lipie - relacjonowała w miniony weekend kolejna pasjonatka grzybów z okolic Mińska Mazowieckiego.

Superfood na wyciągnięcie ręki

Boczniaki łyżkowate zawierają białko, błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, w tym potas, fosfor, żelazo i cynk. Dzięki temu dostarczają wielu cennych związków wspierających prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a przy tym pozostają produktem niskokalorycznym.

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Na szczególną uwagę zasługują także związki bioaktywne obecne w tym gatunku. Luiza Dawidowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w publikacji z 2021 roku na łamach "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica" wskazuje na właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyhiperglikemiczne boczniaka łyżkowatego.

Wspomniane właściwości wynikają z obecności w tych grzybach polisacharydów, beta-glukanów oraz związków o działaniu przeciwutleniającym. Nie oznacza to jednak, że boczniaki mogą zastąpić leczenie, ponieważ część badań ma charakter laboratoryjny.

Jak przyrządzić boczniaki łyżkowate? Mogą zastąpić mięso

Ich mięsista struktura powoduje, że w wielu potrawach z powodzeniem odgrywają rolę mięsa. Po panierowaniu są ciekawą alternatywą dla klasycznych kotletów. Podsmażone można dodać do sycących sałatek, ponieważ doskonale łączą się z warzywami. Pokrojone w paski nadają się także do gęstych zup, w tym wegetariańskich flaczków.

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Warto wypróbować je także na grillu - sprawdzą się w szaszłykach, tostach czy zapiekankach. Jednak przed samym gotowaniem najważniejszym momentem jest ich właściwe oczyszczenie. Do tego celu najlepiej użyć szczoteczki z miękkim włosiem.

Bibliografia:

Dawidowicz, L. (2021). Cultivation of oyster mushrooms (Pleurotus sp.) using organic waste: an example with Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica Et Oecologica, 17, 104-110. DOI: 10.18778/1730-2366.16.21

red. / polsatnews.pl