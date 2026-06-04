Ochrona tymczasowa nie dla Ukraińców? Polska odpowiedziała na ruch UE
Polska zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony tymczasowej Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę - przekazał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Propozycja ta zostanie omówiona podczas czwartkowego posiedzenia ministrów UE w Luksemburgu. Nowe prawo ma wejść w życie wiosną 2027 roku.
Komisja Europejska zwiększa naciski na kraje członkowskie w sprawie nowelizacji przepisów o ochronie tymczasowej dla uchodźców. Zmiany w prawie dotyczyć będą w dużej mierze obywateli Ukrainy, którzy szukają azylu w państwach UE.
Jedną z rozważanych opcji jest wykluczenie z unijnej ochrony ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym oraz osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Jeszcze przed czwartkowym posiedzeniem ministrów spraw wewnętrznych krajów UE wiceszef resortu Maciej Duszczyk zapowiedział, że Polska poprze tę inicjatywę.
- Zgadzamy się na takie rozwiązanie - oświadczył.
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Ukraińcy bez ochrony tymczasowej? Zmiany w prawie unijnym
Jak donosił portal Euractiv, powołując się na wewnętrzny dokument Rady Unii Europejskiej, kraje członkowskie poważnie rozważają wprowadzenie korekt w dyrektywie wprowadzonej po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Obecnie obowiązujący mechanizm ochrony tymczasowej gwarantuje uchodźcom wojennym z tego kraju prawo do legalnego pobytu, podejmowania pracy i chodzenia do szkoły we wszystkich państwach UE.
Cyklicznie przedłużane przepisy wygasają w marcu 2027 roku. Unijne organy sygnalizowały chęć przedłużenia ich o kolejny rok z pewnymi ograniczeniami, np. dla Ukraińców w wieku poborowym czy tym pochodzącym z regionów najmniej narażonych na działania wojenne.
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Ukraina została jednak wykreślona z listy krajów bezpiecznych i uznana za państwo w całości narażone na ataki wroga. Wiceszef MSWiA podkreślił, że Polska i tak nie zgodziłaby się na to rozwiązanie, bo "doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w Ukrainie".
- Czasami obywatele polscy, którzy mieszkają przy granicy, słyszą wybuchy rosyjskich rakiet atakujących cele cywilne bardzo blisko granicy. Dlatego dla nas ograniczenie geograficzne jest nie do przyjęcia – powiedział.
Ochrona tymczasowa nie dla wszystkich. Ograniczenia dla mężczyzn w wieku poborowym
Nie zmienia to faktu, że coraz więcej krajów UE, w tym Polska, wprowadza ograniczenia w ochronie tymczasowej dla obywateli Ukrainy. W naszym kraju jest to choćby wygaszanie uchodźcom z Ukrainy wcześniej przyznanych świadczeń. W związku z tym będą oni musieli w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski złożyć wniosek o przyznanie ukraińskiego numeru PESEL.
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Korekty w prawie zastosowała również Dania. Rząd w Kopenhadze rozważa zawieszenie udzielania ochrony przybyłym z miejsc mniej narażonych na działania wojenne. Wprowadziła też ograniczenia dla mężczyzn w wieku 23-60 lat. Nowe przepisy dla mężczyzn w wieku poborowym ogłosiła także Norwegia.
Obecnie z ochrony tymczasowej w UE korzysta 4,33 mln Ukraińców: 28,7 proc. w Niemczech, 22,3 proc. w Polsce i 9 proc. w Czechach. W marcu 2026 stosunek liczby osób z Ukrainy korzystających z ochrony czasowej do liczby ludności był najwyższy w Czechach (34,8 na 1000 osób), następnie w Polsce (26,3), na Słowacji (26,2) i Cyprze (25,3).Czytaj więcej