"Trump zwrócił się do nas z prośbą". Władimir Putin ujawnia

Na konferencji prasowej podczas toczącej się w Petersburgu konferencji ekonomicznej Putin powiedział, że Moskwa dysponuje wszelkimi zasobami, aby osiągnąć swoje cele militarne, a jej wojska posuwają się naprzód na Ukrainie. Mimo to jest gotowa zawrzeć pokojowe porozumienie z Ukrainą - stwierdził.

Na pytanie, czy zgodziłby się na zawieszenie broni przed rozpoczęciem rozmów Putin stwierdził, że do negocjacji nie jest konieczne przerwanie walk na Ukrainie, na co konsekwentnie naciskał Kijów.

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Putin oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział dziennikarzom, że jeśli dojdzie do porozumienia pokojowego, Rosja podpisze je z prawowitymi przedstawicielami Ukrainy, być może "nawet z Zełenskim".

Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. - Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie - ocenił.

Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów nie jest gotowy do jej zaakceptowania.

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Rosyjski przywódca stwierdził, że Rosja sprzeciwia się przekształceniu Unii Europejskiej w blok wojskowy. Pomysły takie są dla Moskwy przedmiotem niepokoju - oświadczył.

Zapewnił dziennikarzy, że Moskwa jest gotowa wznowić dostawy gazu do Niemiec przez rurociąg Nord Stream. Niemcy muszą jednak podjąć decyzję, czy chcą odbierać rosyjskie paliwo tą drogą - zastrzegł.

Putin wskazał idealnego mediatora. To były kanclerz Niemiec

Putin stwierdził, że zaufanym mediatorem między Europą a Rosją powinien zostać były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. - Któż jak nie on? - zapytał Putin.

- Schröder nie jest moimi przyjacielem, jest niemieckim mężem stanu, który ma własne poglądy i jest gotów ich bronić - zaznaczył. Zastrzegł przy tym, że Moskwa nie chce dyktować Europie kto ma w jej imieniu rozmawiać z Rosją - przekazał Reuters.

Pomysł Schrödera, utrzymującego od lat bliskie relacje z Rosją, jako ewentualnego mediatora w rokowaniach z Europejczykami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie odrzuciły kraje europejskie i Ukraina.

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Putin zapewnił, że Moskwa nie użyła jeszcze hipersonicznego pocisku rakietowego Oriesznik przeciwko Ukrainie w rzeczywistych warunkach bojowych, lecz testowała go jedynie, aby obserwować rezultaty. Dodał, że było to ważne dla podjęcia decyzji o pełnym wykorzystaniu Oriesznika w przyszłości, w tym przeciwko celom miejskim.

Pocisk, którego Rosja użyła w ataku na Ukrainę po raz pierwszy w 2024 roku jest zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych. Ma zasięg ponad 5 tys. km - przypomniał Reuters.

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ps / PAP / polsatnews.pl