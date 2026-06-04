"Trump zwrócił się do nas z prośbą". Władimir Putin ujawnia
Władimir Putin powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Donald Trump zwrócił się do władz Rosji z prośbą o kompromis w kwestii porozumienia pokojowego z Ukrainą. Przywódca stwierdził, że jest gotowy się na to zgodzić, jeśli również Kijów się na to zdecyduje.
Na konferencji prasowej podczas toczącej się w Petersburgu konferencji ekonomicznej Putin powiedział, że Moskwa dysponuje wszelkimi zasobami, aby osiągnąć swoje cele militarne, a jej wojska posuwają się naprzód na Ukrainie. Mimo to jest gotowa zawrzeć pokojowe porozumienie z Ukrainą - stwierdził.
Na pytanie, czy zgodziłby się na zawieszenie broni przed rozpoczęciem rozmów Putin stwierdził, że do negocjacji nie jest konieczne przerwanie walk na Ukrainie, na co konsekwentnie naciskał Kijów.
Wojna na Ukrainie. Putin: Trump zwrócił się do nas z prośbą o kompromis
Putin oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział dziennikarzom, że jeśli dojdzie do porozumienia pokojowego, Rosja podpisze je z prawowitymi przedstawicielami Ukrainy, być może "nawet z Zełenskim".
Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. - Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie - ocenił.
Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów nie jest gotowy do jej zaakceptowania.
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Rosyjski przywódca stwierdził, że Rosja sprzeciwia się przekształceniu Unii Europejskiej w blok wojskowy. Pomysły takie są dla Moskwy przedmiotem niepokoju - oświadczył.
Zapewnił dziennikarzy, że Moskwa jest gotowa wznowić dostawy gazu do Niemiec przez rurociąg Nord Stream. Niemcy muszą jednak podjąć decyzję, czy chcą odbierać rosyjskie paliwo tą drogą - zastrzegł.
Putin wskazał idealnego mediatora. To były kanclerz Niemiec
Putin stwierdził, że zaufanym mediatorem między Europą a Rosją powinien zostać były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. - Któż jak nie on? - zapytał Putin.
- Schröder nie jest moimi przyjacielem, jest niemieckim mężem stanu, który ma własne poglądy i jest gotów ich bronić - zaznaczył. Zastrzegł przy tym, że Moskwa nie chce dyktować Europie kto ma w jej imieniu rozmawiać z Rosją - przekazał Reuters.
Pomysł Schrödera, utrzymującego od lat bliskie relacje z Rosją, jako ewentualnego mediatora w rokowaniach z Europejczykami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie odrzuciły kraje europejskie i Ukraina.
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Putin zapewnił, że Moskwa nie użyła jeszcze hipersonicznego pocisku rakietowego Oriesznik przeciwko Ukrainie w rzeczywistych warunkach bojowych, lecz testowała go jedynie, aby obserwować rezultaty. Dodał, że było to ważne dla podjęcia decyzji o pełnym wykorzystaniu Oriesznika w przyszłości, w tym przeciwko celom miejskim.
Pocisk, którego Rosja użyła w ataku na Ukrainę po raz pierwszy w 2024 roku jest zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych. Ma zasięg ponad 5 tys. km - przypomniał Reuters.Czytaj więcej