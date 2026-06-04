- Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział - podkreślił Trump, pytany o list Zełenskiego do Putina, w którym ukraiński lider zaproponował rosyjskiemu przywódcy spotkanie.

Trump reaguje na list Zełenskiego do Putina. "Myślę, że to zrobią"

- Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić - dodał w rozmowie z mediami w Gabinecie Owalnym.

Trump powiedział też dziennikarzom, że oba kraje będą musiały pójść na pewien kompromis. - Obie strony będą musiały pójść na kompromis. Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. Chcielibyśmy zobaczyć ich, to bardzo dobrzy ludzie. To dwa bardzo niezwykłe kraje, piękne kraje. Muszą przestać - oznajmił.

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- Chcę, żeby każda ze stron poszła na pewne kompromisy. Myślę, że to zrobią - powtórzył.

Ukraiński przywódca zwrócił się do dyktatora Rosji. Chce końca wojny

W czwartek Wołodymyr Zełenski opublikował list otwarty do Władimira Putina, w którym wzywał go do zakończenia wojny w Ukrainie. Zaproponował rosyjskiemu przywódcy spotkanie i ostrzegał, że w przypadku odmowy Kijów będzie kontynuował walkę "o swoje istnienie".

"Ale ty również będziesz musiał walczyć o swoje istnienie - nie o istnienie Rosji, lecz o swoje. I to nie jest groźba ode mnie ani ze strony Ukrainy. To fakt z historii Rosji, który dobrze znasz: gdy Rosja się męczy, nadchodzi zmiana" - napisał ukraiński prezydent.

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"Wybór należy teraz do ciebie. Dość wojny. Ukraina proponuje zakończenie tej wojny. Musi to być przeprowadzone uczciwie, z godnością i z gwarancją, że wojna nie zostanie wznowiona. Widzimy, że Stany Zjednoczone są całkowicie skupione na kwestii Iranu i byłoby błędem po prostu czekać, aż wojna w Europie znów stanie w centrum ich uwagi" - napisał Zełenski.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że zapoznał się z listem Wołodymyra Zełenskiego. - Prezydent (Putin) nie miał jeszcze okazji się z nim zapoznać (...) Zostanie to zgłoszone prezydentowi po zakończeniu części wizyty roboczej prezydenta Uzbekistanu - powiedział.

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ps / polsatnews.pl / PAP