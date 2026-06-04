Śmigłowiec nagle zniknął z radarów. Trwa akcja służb, nie żyje pilot

aktualizacja: Polska

Policja i strażacy prowadzą poszukiwania po tym, jak śmigłowca zniknął z radarów w okolicach góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Z informacji lokalnych mediów wynika, że akcja prowadzona jest także na terenie powiatu myślenickiego. Jak ustaliła redaktor Dominika Orzeł z Polsat News, pilot nie przeżył katastrofy.

Czerwony wóz strażacki zaparkowany na drodze leśnej.
Pixabay.com/krzysztofniewolny
Strażacy poszukują śmigłowca w powiecie limanowskim. Zdjęcie ilustracyjne

Jak przekazał portal TV28.pl, straż pożarna o godzinie 1:30 otrzymała zgłoszenie o potrzebie wsparcia policjantów w poszukiwaniu lekkiego śmigłowca Robinson R44 Raven II.

 

Na portalu Flightradar24.com widać, że maszyna przelatywała nad Kasiną Wielką, następnie nagle zawróciła i po chwili zniknęła z radarów.

 

Poszukiwania śmigłowca Robinson R44 Raven II w rejonie Kasiny WielkiejFlightradar24
Poszukiwania śmigłowca Robinson R44 Raven II w rejonie Kasiny Wielkiej

 

 

"Śmigłowiec miał wystartować z Węgier, a jego planowanym miejscem lądowania było lotnisko w Zatorze. W pewnym momencie kontakt z maszyną został utracony" - czytamy na profilu 112malopolska.pl.

 

Jak ustaliła redaktor Dominika Orzeł z Polsat News, pilot nie przeżył katastrofy.

Kasina Wielka. Poszukiwania śmigłowca

Akcja strażaków i policji od początku skupiała się na terenie powiatu limanowskiego.

 

- Od godzin porannych strażacy przeszukują lasy terenu limanowskiego, głównie górę Lubogoszcz. W akcji udział bierze kilkunastu strażaków z PSP oraz jednostek ochotniczych straży pożarnej OSP z powiatu limanowskiego oraz 7 pojazdów pożarniczych, w tym quad i pojazdy typu UTV - przekazał st. kpt. Wojciech Bogacz, rzecznik prasowy PSP w Limanowej.

 

- W tym momencie jednostki ochrony przeciwpożarowej, strażacy, przeszukują teren masywu leśnego, góry Lubobogoszcz. Kilkanaście minut temu odnaleziony został wrak śmigłowca - powiedział Polsat News st. kpt. Bogacz.

 

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