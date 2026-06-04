Śmiertelny wypadek na Rysach. 30 ratowników TOPR w akcji

Telefoniczne zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do centrali TOPR w Zakopanem w czwartek około godz. 14.

- Trwają działania na Rysach, gdzie dwie osoby spadły z dużej wysokości. W akcji uczestniczy 30 ratowników - przekazał ratownik dyżurny TOPR.

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Niestety życia jednej z osób nie udało się uratować. - Jedna osoba zginęła na miejscu, druga została ciężko ranna i została przetransportowana helikopterem do szpitala - poinformował ratownik.

Dodał, że nie ma jeszcze szczegółowych informacji dotyczących okoliczności wypadku.

Trudne warunki w górach. Ratownicy ostrzegają

Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem.

Ratownicy przypominają, że w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Szczególnie dużo znajduje się go na stokach północnych, w żlebach oraz w miejscach zacienionych. Na szlaku prowadzącym na Rysy wciąż występują rozległe płaty śniegu, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla turystów.

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Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła ograniczająca widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń.

Ratownicy apelują, aby osoby wybierające się w wyższe partie Tatr posiadały odpowiedni sprzęt, w tym raki, czekan i kask, a także umiejętność jego właściwego używania.