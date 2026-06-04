Skażona rzeka na Podkarpaciu. Pilny apel do mieszkańców

Polska

W rzece Stobnica w miejscowości Lutcza (woj. podkarpackie) zaobserwowano śnięte ryby. Na miejscu są strażacy. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców o niezbliżanie się do rzeki. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody.

Fragment rzeki Stobnica z widocznymi śniętymi rybami oraz samochód straży pożarnej na poboczu.
Facebook/KSRG OSP Lutcza
Strażacy odławiają martwe ryby ze Stobnicy, trwa szukanie źródeł zanieczyszczenia

Informacja o śniętych rybach w rzece Stobnica, która jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka, trafiła do służb w czwartek.

 

Jakub Czarnota, zastępca wójta gminy Niebylec, na terenie której leży Lutcza, poinformował, że martwe ryby są odławiane przez strażaków, ale rzeka została już w większości oczyszczona. - To nie były duże ilości - wyjaśnił.

 

 

Na miejscu są również przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

- Trwa szukanie źródeł zanieczyszczenia. Sprawdzamy dopływy do rzeki Stobnica, pobierane są próbki wody w różnych miejscach - powiedział samorządowiec. 

Śnięte ryby w rzece. Władze apelują do mieszkańców

Czarnota zaznaczył, że na razie nie ma zagrożenia dla ludzi, ponieważ skażenie dotyczy samej rzeki. - Woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych - przekazał.

 

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Zalecił jednak ostrożność. - Na pewno osoby, które mieszkają w pobliżu rzeki, nie powinny się do niej zbliżać. Trzeba pilnować, aby zwierzęta domowe nie piły wody z rzeki – zaapelował.

 

W związku z incydentem wójt gminy Niebylec Eryk Trojanowski wydał w mediach społecznościowych komunikat do mieszkańców. Apel zawiera prośbę o zachowanie spokoju oraz unikanie zbliżania się do koryta rzeki Stobnicy do czasu wyjaśnienia sprawy. Władze lokalne rekomendują również, aby nie dotykać martwych ryb i zabezpieczyć zwierzęta domowe oraz gospodarskie przed dostępem do wody z rzeki.

 

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