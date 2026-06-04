Sardynki to nowy hit internetu. Czy warto je jeść?
Ryba w puszce przez lata kojarzyła się z zapasami na czarną godzinę. Dziś jednak takie sardynki przeżywają prawdziwy "boom", zwłaszcza w mediach społecznościowych. Na sklepowych półkach coraz częściej można znaleźć wersje "premium" z dodatkiem ziół czy oliwy z oliwek. O dziwo, taka skromna na pozór rybka może z powodzeniem zastąpić droższe owoce morza.
Dietetycy i lekarze jednogłośnie podkreślają, że w małym, metalowym opakowaniu z sardynkami kryje się prawdziwa bomba witaminowa i zdrowotna.
Mała puszka, potężna zawartość
Sardynki osiągają zazwyczaj od 15 do 30 cm, czyli nie są ogromne. Mimo to ich profil odżywczy przebija większość popularnych ryb. FDA (Amerykańska Agencja Leków i Żywności) oficjalnie zalicza je do grupy najlepszych wyborów żywieniowych ze względu na znikomą zawartość rtęci i wysokie stężenie mikroelementów. W 100 g produktu znajdziemy:
- witaminę B12 - 8,94 µg (mikrogramów), czyli ponad 370 proc. dziennego zapotrzebowania (dla dorosłego wynosi ono ok. 2,4)
- kwasy omega-3 - ok. 1000-1800 mg
- wapń - 382 mg (dla porównania, szklanka mleka ma ok. 300 mg wapnia
- selen - 52,7 µg
- witamina D3 - 4,8 µg.
ZOBACZ: Czarna lista na grilla. Tych produktów nie wrzucaj na ruszt
Badanie opublikowane w 2019 roku w "Journal of Environmental Science and Health" wykazało, że stężenie rtęci w przebadanych próbkach sardynek w puszkach wynosiło od 0,013 do 0,066 mg/kg. To dużo mniej niż maksymalna unijna norma bezpieczeństwa która dla większości ryb wynosi 0,5 mg/kg.
Zjawisko sardinemaxxing rośnie w siłę
Sardynki przeżywają prawdziwy "boom" w mediach społecznościowych. Na TikToku prawie 100 000 filmów oznaczono hashtagiem #sardines. Pinterest odnotował z kolei wzrost wyszukiwań frazy "sardines breakfast" o 1815 proc. - podaje CBC News.
Influencerzy nazywają sardynki "pielęgnacją skóry zamkniętą w puszce".
Równolegle rośnie popularność zjawiska określanego jako sardinemaxxing. Dotyczy ono włączenia jak największej ilości sardynek do codziennej diety.
- Sardynki mają wszystkie atrybuty, by stać się viralem. Są stosunkowo tanie, stanowią źródło białka i kwasów omega-3, i od niedawna postrzegane jako coś ekskluzywnego - powiedział Michael von Massow, profesor rolnictwa żywności na Uniwersytecie Guelph w Ontario, w wywiadzie dla CBC News.
Medyczny fundament, czyli co na to eksperci
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ pacjent.gov.pl zalecają spożywanie ryb raz czy dwa w tygodniu, wskazując tłuste gatunki morskie jako niezbędny element profilaktyki chorób serca.
Dodatkowych dowodów na prozdrowotne działanie sardynek dostarczyło randomizowane badanie kliniczne opublikowane w 2021 r. na łamach "Clinical Nutrition". Diana Díaz Rizzolo z grupy badawczej IDIBAPS w Barcelonie, we współpracy z Uniwersytetem Otwartym Katalonii, przebadała 152 pacjentów powyżej 65. roku życia ze stanem przedcukrzycowym.
ZOBACZ: Wczesna otyłość może skrócić życie. Ryzyko jest poważne
Przez rok jedna grupa jadła dwie puszki sardynek w oliwie tygodniowo (200 g), druga nie. W grupie jedzącej sardynki odsetek osób z wysokim ryzykiem cukrzycy spadł z 37 do 8 proc. Poprawiły się też inne parametry: insulinooporność, poziom dobrego cholesterolu, trójglicerydy i ciśnienie tętnicze.
- Spożywanie sardynek jest nie tylko przystępne cenowo i łatwo dostępne, ale także bezpieczne i prewencyjne wobec cukrzycy typu 2. To ważne odkrycie naukowe - powiedziała Díaz Rizzolo w komunikacie Clinic Barcelona i IDIBAPS.
Bibliografia:
- Lazarini, T. E. M., Milani, R. F., & Morgano, M. A. (2019). Selenium, total mercury and methylmercury in sardine: Study of molar ratio and protective effect on the diet. Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 54(5), 387–393. https://doi.org/10.1080/03601234.2019.1574167
- Díaz-Rizzolo, D. A., Serra, A., Colungo, C., Sala-Vila, A., Sisó-Almirall, A., & Gomis, R. (2021). Type 2 diabetes preventive effects with a 12-months sardine-enriched diet in elderly population with prediabetes: An interventional, randomized and controlled trial. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 40(5), 2587–2598. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.014
- Díaz Rizzolo, D. A., Serra, A., Colungo, C., Sala-Vila, A., Sisó-Almirall, A., & Gomis, R. (2021). Type 2 diabetes preventive effects with a 12-months sardine-enriched diet in elderly population with prediabetes: An interventional, randomized and controlled trial. Clinical Nutrition, 40(5), 2941–2948. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.014