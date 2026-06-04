Dietetycy i lekarze jednogłośnie podkreślają, że w małym, metalowym opakowaniu z sardynkami kryje się prawdziwa bomba witaminowa i zdrowotna.

Mała puszka, potężna zawartość

Sardynki osiągają zazwyczaj od 15 do 30 cm, czyli nie są ogromne. Mimo to ich profil odżywczy przebija większość popularnych ryb. FDA (Amerykańska Agencja Leków i Żywności) oficjalnie zalicza je do grupy najlepszych wyborów żywieniowych ze względu na znikomą zawartość rtęci i wysokie stężenie mikroelementów. W 100 g produktu znajdziemy:

witaminę B12 - 8,94 µg (mikrogramów), czyli ponad 370 proc. dziennego zapotrzebowania (dla dorosłego wynosi ono ok. 2,4)

370 proc. kwasy omega-3 - ok. 1000-1800 mg

wapń - 382 mg (dla porównania, szklanka mleka ma ok. 300 mg wapnia

selen - 52,7 µg

witamina D3 - 4,8 µg.

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Badanie opublikowane w 2019 roku w "Journal of Environmental Science and Health" wykazało, że stężenie rtęci w przebadanych próbkach sardynek w puszkach wynosiło od 0,013 do 0,066 mg/kg. To dużo mniej niż maksymalna unijna norma bezpieczeństwa która dla większości ryb wynosi 0,5 mg/kg.

Zjawisko sardinemaxxing rośnie w siłę

Sardynki przeżywają prawdziwy "boom" w mediach społecznościowych. Na TikToku prawie 100 000 filmów oznaczono hashtagiem #sardines. Pinterest odnotował z kolei wzrost wyszukiwań frazy "sardines breakfast" o 1815 proc. - podaje CBC News.

Influencerzy nazywają sardynki "pielęgnacją skóry zamkniętą w puszce".

TikTok Sardynki zyskują na popularności w mediach społecznościowych, influencerzy zachwalają ich zdrowotne właściwości

Równolegle rośnie popularność zjawiska określanego jako sardinemaxxing. Dotyczy ono włączenia jak największej ilości sardynek do codziennej diety.

- Sardynki mają wszystkie atrybuty, by stać się viralem. Są stosunkowo tanie, stanowią źródło białka i kwasów omega-3, i od niedawna postrzegane jako coś ekskluzywnego - powiedział Michael von Massow, profesor rolnictwa żywności na Uniwersytecie Guelph w Ontario, w wywiadzie dla CBC News.

Medyczny fundament, czyli co na to eksperci

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ pacjent.gov.pl zalecają spożywanie ryb raz czy dwa w tygodniu, wskazując tłuste gatunki morskie jako niezbędny element profilaktyki chorób serca.

Dodatkowych dowodów na prozdrowotne działanie sardynek dostarczyło randomizowane badanie kliniczne opublikowane w 2021 r. na łamach "Clinical Nutrition". Diana Díaz Rizzolo z grupy badawczej IDIBAPS w Barcelonie, we współpracy z Uniwersytetem Otwartym Katalonii, przebadała 152 pacjentów powyżej 65. roku życia ze stanem przedcukrzycowym.

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Przez rok jedna grupa jadła dwie puszki sardynek w oliwie tygodniowo (200 g), druga nie. W grupie jedzącej sardynki odsetek osób z wysokim ryzykiem cukrzycy spadł z 37 do 8 proc. Poprawiły się też inne parametry: insulinooporność, poziom dobrego cholesterolu, trójglicerydy i ciśnienie tętnicze.

- Spożywanie sardynek jest nie tylko przystępne cenowo i łatwo dostępne, ale także bezpieczne i prewencyjne wobec cukrzycy typu 2. To ważne odkrycie naukowe - powiedziała Díaz Rizzolo w komunikacie Clinic Barcelona i IDIBAPS.

Bibliografia:

Lazarini, T. E. M., Milani, R. F., & Morgano, M. A. (2019). Selenium, total mercury and methylmercury in sardine: Study of molar ratio and protective effect on the diet. Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 54(5), 387–393. https://doi.org/10.1080/03601234.2019.1574167 Díaz-Rizzolo, D. A., Serra, A., Colungo, C., Sala-Vila, A., Sisó-Almirall, A., & Gomis, R. (2021). Type 2 diabetes preventive effects with a 12-months sardine-enriched diet in elderly population with prediabetes: An interventional, randomized and controlled trial. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 40(5), 2587–2598. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.014 Díaz Rizzolo, D. A., Serra, A., Colungo, C., Sala-Vila, A., Sisó-Almirall, A., & Gomis, R. (2021). Type 2 diabetes preventive effects with a 12-months sardine-enriched diet in elderly population with prediabetes: An interventional, randomized and controlled trial. Clinical Nutrition, 40(5), 2941–2948. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.014

red. / polsatnews.pl