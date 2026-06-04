Rozpad Unii Europejskiej, użycie broni jądrowej i okupacja Kijowa. Ukryty cel wizji Dugina 

Jak podał Instytut Badań nad Wojna, długofalowe scenariusze dla Rosji przedstawione w Sankt Petersburgu m.in. przez objętych unijnymi sankcjami Aleksandra Dugina oraz Konstantina Małofiejewa, są znacznie bardziej radykalne niż warianty brane pod uwagę przez Kreml.

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W najkorzystniejszym według kremlowskich fundamentalistów scenariuszu do 2036 r. dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej. Do tego czasu Federacja Rosyjska całkowicie podporządkuje sobie zbrojnie Ukrainę i będzie okupować Kijów, Odessę, Charków i inne największe miasta.



"W przedstawionym w prezentacji scenariuszu 'kontynuacji' na rok 2036 zasugerowano, że Rosja użyje broni jądrowej, jeśli sytuacja militarna na Ukrainie pozostanie bez zmian, co w praktyce oznacza groźbę użycia przez Rosję broni jądrowej przeciwko Ukrainie, jeśli wojna na Ukrainie będzie się toczyć w obecnym tempie" - podał Instytut Wojny.

Rosyjscy ekstremiści nakreślili scenariusz dla Rosji. Kreml użyje go po swojemu

W negatywnym scenariuszu Dugina i Małofiejewa maluje się perspektywa militarnej i politycznej porażki próby przyłączenia Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów. W takim wariancie Rosja do 2036 r. utraci pozostałe wpływy w strefie byłego bloku wschodniego, a Ukraina dołączy do NATO.

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Instytut Badań nad Wojną krytycznie ocenia merytoryczny poziom obu scenariuszy, podkreślając, że jego wykorzystanie przez Kreml może być zgoła odmienne niż chcieliby tego sami Dugin i Małofiejew. Zamiast wielkiej geopolitycznej myśli przewodniej Władimir Putin może użyć ich, by wzmocnić swoje słabnące w ostatnich miesiącach poparcie.



Kreml może wykorzystać produkowane przez ekstremistów manifesty do zilustrowania Rosjanom, że polityka Władimira Putina jest w porównaniu z nimi w gruncie rzeczy zdroworozsądkowa i umiarkowana - ocenili analitycy Instytutu Badań nad Wojną.