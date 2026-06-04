"Rosjanie nie są w stanie nic zrobić". Ekspert o punkcie zwrotnym w wojnie

Ukraiński analityk ds. wojskowości Ołeksij Getman powiedział w Ukraińskim Radiu, że aktualnie połowa starć na wojnie w Ukrainie to ukraińskie kontrataki. Przy ok. 300 starciach bojowych 150 to działania szturmowe Rosjan, a 150 to przeciwnatarcia.

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- Ta liczba wzrosła do stosunku 50 do 50. W porównaniu na przykład z marcem, kiedy wynosił on 30 do 70, czyli około 70 proc. to ataki rosyjskie, a 30 proc. to nasze kontrataki. (...) Daje to podstawy do mówienia o oznakach początku punktu zwrotnego w tej wojnie, ponieważ Rosjanie nie są w stanie nic zrobić. Tracą więcej terytorium, niż są w stanie zdobyć - powiedział Getman.

Stabilizacja linii frontu na Ukrainie. Getman: Inicjatywa taktyczna jest po naszej stronie

Według analityka kluczowe dla dalszego przebiegu działań wojennych są ukraińskie uderzenia w rosyjską logistykę oraz na zaplecze na rosyjskich tyłach. Getman przywołał dane, według których zniszczeniu uległo 40 proc. głównych rafinerii ropy naftowej na terytorium Rosji.

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- Jeśli liczba uderzeń po obu stronach jest mniej więcej taka sama i nie ma znaczącego postępu - ani ze strony Rosjan, ani Sił Zbrojnych Ukrainy - oznacza to, że linia frontu jest ustabilizowana z militarnego punktu widzenia - powiedział Getman.

- Nasze dowództwo wojskowe stwierdziło, że aby osiągnąć jakiś przełom, musimy najpierw ustabilizować linię frontu, czyli nie dopuścić do natarcia wroga. Dziś to już fakt - stwierdził analityk.

"Rosjanie nie są w stanie nic zrobić". Analityk o punkcie zwrotnym w wojnie

Według Ukraińca doszło nie tylko do stabilizacji linii frontu, co może poprowadzić do przełamania jej przez Ukraińców, ale w części obszarów działań bojowych Ukrainie udało się osiągnąć przewagę w sile żywej i sprzęcie.

- Wszystko wskazuje na to, że inicjatywa, przynajmniej taktyczna, jest już po naszej stronie. Jeszcze nie strategiczna, ale w naszych rękach. Jeśli ta tendencja się utrzyma, Rosjanie będą musieli się wycofać. Może to przypominać operację chersońską lub charkowską - ocenił Getman.