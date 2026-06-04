Przemysław Rosati w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" pojawi się prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Przemysław Rosati w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem w programie będzie amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Wojciech Kwiatkowski. Obie rozmowy poprowadzi Marek Tejchman.

 

Więcej odcinków "Gościa Wydarzeń" znajdziesz TUTAJ.

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Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
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