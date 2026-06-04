Przemysław Rosati w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" pojawi się prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Przemysław Rosati w "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem w programie będzie amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Wojciech Kwiatkowski. Obie rozmowy poprowadzi Marek Tejchman.
Więcej odcinków "Gościa Wydarzeń" znajdziesz TUTAJ.
Czytaj więcej
WIDEO: Prezydent chce odebrać order Zełenskiemu. "Tusk stoi po stronie usprawiedliwiania gloryfikacji UPA"