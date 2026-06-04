"Proponujemy koniec wojny". Zełenski napisał list otwarty do Putina

"Kiedy objąłeś władzę w Rosji ponad 26 lat temu, wielu ludzi na Ukrainie postrzegało cię pozytywnie. Tak było. Ale to już przeszłość" - rozpoczął swój list Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy stwierdził, że lata władzy Putina całkowicie zmieniły relacje pomiędzy krajami. "Cokolwiek mówisz o NATO, geopolityce, czy języku rosyjskim, ta wojna jest twoim osobistym wyborem - wojną bez prawdziwej przyczyny. Tak właśnie zapamięta to historia" - czytamy.

Zełenski napisał list otwarty do Putina. "Twoje własne życie jest dla ciebie cenne"

"Często słyszymy, że ta wojna jest ci na rękę. Oczywiście, nie w przypadku, gdy chodzi o bezpieczeństwo twojej rezydencji w Wałdaju, czy twojej parady w Moskwie. Twoje własne życie jest dla ciebie cenne" - pisze Zełenski.

Jak wskazał, dostrzega jednak, że obywatele Rosji zaczynają coraz częściej odczuwać negatywne skutki konfliktu. Jako przykłady wskazał sankcje, rosnące ceny, niedobory ropy, czy uderzenia dronów i rakiet na terytorium kraju agresora. "Nie będziesz miał wystarczająco dużo pieniędzy i kapitału politycznego, aby dalej kupować lojalność Rosjan, tak jak robiłeś to przez ostatnie 26 lat" - czytamy.

Przywódca Ukrainy przytoczył dane, według których w maju liczba strat wojennych Moskwy przekroczyła 30 tys. żołnierzy - zabitych lub ciężko rannych. "To nie tak, że my na Ukrainie martwimy się o los rosyjskich żołnierzy po tym, co wasza wojna przyniosła naszemu krajowi. Ale zależy mi na Ukraińcach" - napisał.

Zełenski zapewnił, że rosyjskie wojska nie będą w stanie w tym roku zdobyć obwodu donieckiego. Przyznał jednak, że Kijów nie chce "permanentnej wojny". "I chcemy to osiągnąć. Jestem przekonany, że większość Rosjan również zareagowałaby na to pozytywnie - i Ty o tym wiesz" - wskazał przywódca.

"Nie bój się wyjść z tej wojny". Zełenski apeluje do rosyjskiego przywódcy

"Wielu nie wierzyło, że Ukraina będzie w stanie wytrzymać tak długo. Nie wierzyłeś w to. I ci, którzy ci doradzali też w to nie wierzyli. To był błąd. Nie spodziewałeś się pełnoskalowego oporu ze strony Ukrainy i nie przewidziałeś, że sytuacja zajdzie tak daleko. A jednak wszyscy jesteśmy w piątym roku tej pełnoskalowej wojny" - napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaapelował do Putina, by "nie bał się wyjść z tej wojny" i wskazał, że "to jest najważniejsze".

"Nie pozwolimy, by ci, którzy próbują przekonać was, że sankcje wobec Rosji zostaną znacząco złagodzone, a wsparcie dla Ukrainy znacznie zmniejszone bez żadnej istotnej zmiany waszego stanowiska wobec Ukrainy, odnieśli sukces. Przykład Orbana pokazuje, że ci, którzy decydują się pomagać Rosji w jej wojnie przeciwko nam kończą w hańbie" - czytamy w liście.

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