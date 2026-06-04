Polski dowódca doceniony w USA. Odebrał prestiżowe wyróżnienie

Świat

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Sokołowski został uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit - poinformowało DGRSZ. Medal jest przyznawany kluczowym dowódcom za budowanie bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy wojskowej.

Dwóch mężczyzn w mundurach wojskowych wymienia uścisk dłoni. Jeden z nich, w mundurze z polskimi insygniami, otrzymuje odznaczenie od drugiego.
X/Dowództwo Generalne
Gen. broni Marek Sokołowski uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit

"Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski podczas pobytu w USA został uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit w stopniu Komandora (Commander) - jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych USA nadawanych obcokrajowcom. Odznaczenie przyznał Pete Hegseth sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych" - poinformował DGRSZ na platformie X.

 

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Jak zaznaczono, w uroczystości wziął udział także zastępca dowódcy V Korpusu US Army gen. dyw. Maciej Jabłoński.

 

 

"Medal Legion of Merit jest przyznawany kluczowym dowódcom oraz liderom państw sojuszniczych w uznaniu szczególnych zasług na rzecz budowania globalnego bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy wojskowej" - wyjaśniono.

 

"Uhonorowanie polskiego Dowódcy Generalnego tak wysoką klasą orderu stanowi niezaprzeczalny dowód uznania dla jego wieloletniej służby i profesjonalizmu, a także potwierdzenie osobistego wkładu w rozwój sojuszu polsko-amerykańskiego oraz wzmacnianie pozycji NATO" - podkreślono we wpisie. 

 

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We wrześniu 2025 roku amerykańskim medalem Legion of Merit został odznaczony m.in. gen. dyw. Karol Molenda, który ostatnio został nominowany do dowództwa NATO w amerykańskim Norfolk.

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Dawid Kryska / polsatnews.pl
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