W najnowszym sondażu dla Polsat News - zrealizowanym przez pracownię IBRiS - zapytano Polaków o ocenę dotychczasowych działań prezydenta Karola Nawrockiego. 1 czerwca 2026 r. minął rok od jego wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Z działań głowy państwa zadowolonych jest 48,1 proc. badanych. W tym "zdecydowanie dobrze" ocenia prezydenta 24,9 proc. badanych, a "raczej dobrze" 23,2 proc.

Z kolei niezadowolonych z poczynań Nawrockiego jest 47,9 proc. ankietowanych. W tym "zdecydowanie źle" ocenia je 24,5 proc. pytanych, a "raczej źle" 23,4 proc.

Badanych, którzy nie ocenili działań prezydenta, i wybrali opcję "trudno powiedzieć" było 4 proc.

Najnowszy sondaż wyborczy dla Polsat News. Polacy ocenili prezydenta Nawrockiego

47,5 proc. badanych kobiet oceniło głowę państwa pozytywnie, w tym 21 proc. "zdecydowanie dobrze", a 26,5 proc. "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania było 47,6 proc. pań, w tym 24,3 proc. oceniło prezydenta "zdecydowanie źle", a 23,3 proc. "raczej źle". 4,9 proc. kobiet stwierdziło, że "trudno powiedzieć", gdy zapytano je o ocenę prezydentury Nawrockiego.

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Z kolei z Nawrockiego zadowolonych jest 48,7 proc. mężczyzn, w tym 29,1 proc. oceniło go "zdecydowanie dobrze", a 19,6 proc. "raczej dobrze".

Niewiele mniej - bo 48,2 proc. panów - jest niezadowolonych z działań prezydenta. W tym 24,8 proc. oceniło go "zdecydowanie źle", a 23,4 "raczej źle".

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Według podziału na grupy wiekowe najlepiej prezydenta oceniły osoby w wieku 18-29 lat. Wśród nich zadowolonych z działań Nawrockiego jest 59,7 proc. badanych, w tym 28,5 proc. oceniło go "zdecydowanie dobrze", a 31,2 proc. "raczej dobrze".

Z kolei najgorzej o działaniach prezydenta myślą ludzie z grupy 50-59 lat. Tam Nawrockiego źle oceniło 58,7 proc. badanych, w tym 29,8 proc. oceniło go "zdecydowanie źle", a 16,7 proc. "raczej źle".

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58,5 proc. mieszkańców wsi ocenia działania prezydenta pozytywnie, w tym "zdecydowanie dobrze" 30 proc., a "raczej dobrze" 28,5 proc. Z kolei źle o prezydenturze Nawrockiego myśli 38 proc. mieszkańców wsi, wśród nich oceniło go "zdecydowanie źle" 13,5 proc., a "raczej źle" 24,5 proc. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 3,5 proc.

Wśród miast najlepiej Nawrockiego ocenili mieszkańcy średnich miast (od 50 tys. - 250 tys. mieszkańców). 51,4 proc. z nich jest zadowolonych z działań prezydenta, w tym 21,6 proc. oceniło je "zdecydowanie dobrze", a 29,8 proc. "raczej dobrze".

Z kolei najbardziej niezadowoleni z Nawrockiego są mieszkańcy dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców). 61,9 proc. z nich ocenia prezydenta źle, w tym 40,8 proc. "zdecydowanie źle", a 21,1 proc. "raczej źle".

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Wśród ludzi z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym dobrze prezydenta oceniło 55,2 proc., w tym 35,4 proc. "zdecydowanie dobrze", a 19,8 proc. "raczej dobrze". Z kolei 42,4 proc. z nich oceniło Nawrockiego źle, w tym 15,4 proc. "zdecydowanie źle", a 27 proc. "raczej źle". 2,4 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Wśród ludzi z wykształceniem średnim dobrze prezydenta oceniło 52,8 proc., w tym 22,1 proc. "zdecydowanie dobrze", a 30,7 proc. "raczej dobrze". Z kolei 42,3 proc. z nich oceniło Nawrockiego źle, w tym 24,7 proc. "zdecydowanie źle", a 17,6 proc. "raczej źle". 5 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

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Wśród ludzi z wykształceniem wyższym dobrze prezydenta oceniło 35,1 proc., w tym 16,9 proc. "zdecydowanie dobrze", a 18,2 proc. "raczej dobrze". Z kolei 60,3 proc. z nich oceniło Nawrockiego źle, w tym 34,1 proc. "zdecydowanie źle", a 26,3 proc. "raczej źle". 4,7 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

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96,2 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oceniło prezydenta dobrze, w tym 63,3 "zdecydowanie dobrze", a 32,9 proc. "raczej dobrze". Niezadowolonych z Nawrockiego jest 3,7 proc. głosujących na PiS, w tym 0,3 proc. oceniło głowę państwa "zdecydowanie źle", a 3,4 proc. "raczej źle". Nikt nie zaznaczył opcji "trudno powiedzieć".

Wśród wyborców Konfederacji 81,5 proc. jest zadowolonych z prezydenta, w tym 31,4 proc. ocenia go "zdecydowanie dobrze", a 50,1 proc. "raczej dobrze". "Raczej źle" sądzi o działaniach Nawrockiego 16,1 proc. głosujących na Konfederację, nikt z nich nie wybrał opcji "zdecydowanie źle". Odpowiedź "nie wiem" zaznaczyło 2,4 proc. badanych.

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Z kolei wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego w zeszłorocznych wyborach prezydenckich Nawrockiego dobrze oceniło 11,1 proc. z nich, w tym 8,5 proc. "raczej dobrze", a 2,6 proc. "zdecydowanie dobrze". Źle prezydenta oceniło 88,1 proc. z nich, w tym "zdecydowanie źle" 59,5 proc., a 28,6 proc. "raczej źle". Od głosu wstrzymało się 0,7 proc.

Natomiast 96,9 proc. wyborców Karola Nawrockiego sprzed roku jest z jego działań zadowolonych, w tym 67,3 proc. ocenia je "zdecydowanie dobrze", a 29,6 proc. "raczej dobrze". Źle o Nawrockim uważa 2,7 proc. z tych, którzy na niego głosowali, w tym 0,3 proc. oceniło go zdecydowanie "źle", a 2,4 "raczej źle". Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 0,7 proc. z nich.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 29 maja-2 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.