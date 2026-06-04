Koalicja Obywatelska może liczyć na najwyższe poparcie wśród osób deklarujących udział w wyborach - wynika z najnowszego sondażu dla Polsat News zrealizowanego przez pracownię IBRiS. Na KO chce głosować 29,3 proc. badanych.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., a trzecie Konfederacja, którą wskazało 13,4 proc. respondentów. Różnica między PiS a KO wynosi 5,6 punktów procentowych.

Najnowszy sondaż wyborczy dla Polsat News. Oto wyniki

Badanie pokazuje także, że do Sejmu dostałaby się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna uzyskało 8,0 proc. wskazań, praktycznie tyle samo co Lewica, na którą chce głosować 8,1 proc. ankietowanych.

Dalej znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,2 proc., Partia Razem z 2,9 proc. oraz Polska 2050, którą wskazało 1,5 proc. badanych. Niezdecydowanych pozostaje 8,9 proc. respondentów.

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Z danych wynika, że deklarowana frekwencja wynosi 64,7 proc. Udział w wyborach częściej deklarują kobiety niż mężczyźni - odpowiednio 66,2 proc. i 63,1 proc.

Najniższa gotowość do głosowania widoczna jest w grupie najmłodszych wyborców w wieku 18-29 lat, gdzie udział w wyborach deklaruje 47,3 proc. badanych. Najwyższa frekwencja pojawia się natomiast wśród osób w wieku 70 lat i więcej - 73,4 proc.

Młodzi za Konfederacją, starsi za PiS. Co jeszcze wynika z sondażu?

Największe różnice widać w strukturze wieku elektoratów. PiS ma najsilniejsze poparcie wśród starszych wyborców - w grupie 60-69 lat uzyskuje 42,7 proc., a wśród osób powyżej 70. roku życia 44,4 proc.

KO również osiąga wysokie wyniki w starszych grupach wiekowych, ale jej poparcie jest mocne także w dużych miastach, gdzie wynosi 40,6 proc.

Konfederacja pozostaje ugrupowaniem szczególnie silnym wśród młodszych wyborców. W grupie 18-29 lat zdobywa 37,5 proc. wskazań, a wśród osób w wieku 30-39 lat - 20,1 proc. Dodatkowo 17,0 proc. wyborców w wieku 30-39 lat deklaruje poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej.

Podział ze względu na płeć pokazuje przewagę KO wśród kobiet - 33,0 proc. wobec 22,9 proc. dla PiS. Wśród mężczyzn różnice są mniejsze: PiS uzyskuje 24,6 proc., KO 25,8 proc., a Konfederacja 16,4 proc. Konfederacja Korony Polskiej ma wyraźnie wyższe poparcie wśród mężczyzn niż kobiet - odpowiednio 11,6 proc. i 4,3 proc.

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Wyniki zależą także od miejsca zamieszkania. Na wsi prowadzi PiS z wynikiem 30,1 proc., przed KO z 22,7 proc. W małych miastach do 50 tys. mieszkańców najwyższe poparcie ma KO - 35,3 proc. W średnich miastach najlepszy wynik również uzyskuje KO, choć przewaga nad PiS jest mniejsza. W dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców KO osiąga 40,6 proc., podczas gdy PiS - 20,8 proc.

Istotny jest także poziom wykształcenia. PiS najlepiej wypada wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, gdzie ma 37,8 proc. KO ma najwyższe poparcie wśród osób z wykształceniem wyższym - 32,2 proc. W tej grupie wyraźnie lepszy wynik niż średnia ogólnopolska uzyskuje także Lewica, z poparciem 15,7 proc.

Łączne poparcie dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wynosi 21,4 proc., co czyni ten segment sceny politycznej jednym z kluczowych czynników w układzie sił.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 29 maja-2 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.