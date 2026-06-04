Nie wiedziała, ile jest województw. Wiceminister tłumaczy

Polska Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Zapytana w maju przez dziennikarza o liczbę województw w Polsce, nowa wiceminister sportu - wówczas poseł - Żaneta Cwalina-Śliwowska nie potrafiła podać poprawnej odpowiedzi. - Ja na wiele pytań odpowiedziałam dobrze, natomiast telewizja ma to do siebie, że wycina tylko to, co jest pasjonujące - tłumaczyła w programie "Studio Parlament".

Kobieta w okularach i fioletowej marynarce siedzi przy stole, gestykulując rękami.
Polsat News
Żaneta Cwalina-Śliwowska tłumaczy się z braku wiedzy o liczbie województw w Polsce

Pod koniec maja minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki nominował na stanowisko wiceministra resortu posłankę klubu Centrum Żanetę Cwalinę-Śliwowską. Decyzję argumentowano "doświadczeniem pedagogicznym, działalnością społeczną oraz wieloletnim zaangażowaniem w sport" polityczki.

 

Wcześniej, w tym samym miesiącu, sieć obiegło viralowe nagranie zrealizowane przez reportera "Dzień dobry TVN", który w związku z okresem maturalnym, zadawał posłom pytania z wiedzy ogólnej. Jedno z nich dotyczyło liczby województw w Polsce.

Nowa wiceminister nie wiedziała ile jest województw. Teraz tłumaczy, dlaczego

- Nie liczyłam ich nigdy. Nie potrafię odpowiedzieć - nie kryła Cwalina-Śliwowska.

 

Do tematu wrócił podczas czwartkowego wywiadu z nową wiceminister w "Studiu Parlament" Wojciech Dąbrowski. Polityk postanowiła się wytłumaczyć. - To, że nie wiedziałam ile jest województw, to wynika z tego, że to był taki quiz na korytarzu sejmowym - wskazywała.

 

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- Ja na wiele pytań odpowiedziałam dobrze, natomiast telewizja ma to do siebie, że wycina tylko to, co jest pasjonujące - przekonywała Cwalina-Śliwowska.

 

WIDEO: Nowa wiceminister nie wiedziała ile jest województw w Polsce. Teraz się tłumaczy

 

Zajmuje się sportem, ale zna się też na muzyce. Cwalina-Śliwowska tym razem błysnęła wiedzą

- Akurat tego jednego pytania nie wiedziałam, ale przypuszczam, że gdybym w jakiejś tam odpowiedzi, czy odwecie, zapytała pana redaktora np. o to, kto jest autorem Mazurka Dąbrowskiego, albo jakie ma on metrum, to pewnie też miałby problem z odpowiedzią - stwierdziła nowa wiceminister sportu.

 

Zapytana o to, czy zna zatem metrum utworu będącego hymnem Polski, tym razem odpowiedziała bez zawahania. - 3/4. To jest mazur, więc 3/4 - wskazała.

 

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By być precyzyjnym, warto wspomnieć, że mazur nie musi mieć wyłącznie metrum 3/4. Utrzymywany jest również w metrum 3/8. Mazurek Dąbrowskiego - zgodnie ze wskazaniem Cwaliny-Śliwowskiej - utrzymany jest jednakowoż w pierwszym ze wskazanych schematów rytmicznych.

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