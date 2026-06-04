"Marjane Satrapi zmarła ze smutku nieco ponad rok po śmierci Mattiasa Ripy, swojego męża i miłości swojego życia"– napisała osoba z otoczenia artystki w oświadczeniu przesłanym agencji AFP.

Pałac Elizejski podkreślił w oświadczeniu, że Satrapi była wielką artystką, która odniosła międzynarodowy sukces dzięki swoim powieściom i filmom.

"Autorka, ze swym spojrzeniem dziecka, ironią, czułością, wewnętrznymi demonami, stworzyła poruszający świat, z którym identyfikują się czytelnicy"- napisał prezydent Francji Emmanuel Macron. Przekazał też kondolencje bliskim artystki, zmarłej w wieku 56 lat.

Nie żyje autorka komiksu "Persepolis". "Była niezwykłą artystką"

Marjane Satrapi urodziła się w 1969 roku w północnym Iranie. Od 1994 roku żyła na uchodźstwie we Francji, której obywatelką została w 2006 roku. Jej najsłynniejszym dziełem jest autobiograficzna powieść graficzna "Persepolis", w której opisała swoje dzieciństwo i młodość w Iranie podczas rewolucji islamskiej oraz na emigracji w Austrii.

ZOBACZ: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był scenarzystą oraz senatorem

Satrapi zajmowała się również reżyserią filmów animowanych. W 2007 roku stworzyła adaptację filmową swojego komiksu, która zdobyła Nagrodę Jury na Festiwalu Filmowym w Cannes i otrzymała nominację do Oscara dla najlepszego filmu animowanego. W Iranie zakazano wyświetlania jej filmu.

"Marjane była niezwykłą artystką i czarującą kobietą, która uosabiała radość tworzenia, smutek wygnania i bolesnych wspomnień. Opłakujemy ją dziś rano" – powiedział w rozmowie z AFP dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Cannes Thierry Fremaux.

Wielka artystka i przeciwniczka reżimu. Świat żegna Marjane Satrapi

Artystka była zagorzałą przeciwniczką władz irańskich. Aktywnie wspierała protesty, które wybuchły w Republice Islamskiej po śmierci 22-letniej Mahsy Amini w irańskim areszcie w 2022 roku.

- Bardzo ważne jest, aby ten reżim zniknął - mówiła podczas protestu w Paryżu w 2024 roku, upamiętniającym rocznicę śmierci 22-latki.

ZOBACZ: Brigitte Bardot nie żyje. Legendarna aktorka miała 91 lat

W 2025 Satrapi odmówiła zaś przyjęcia francuskiego Orderu Legii Honorowej, zarzucając władzom Francji hipokryzję wobec władz Iranu, gdzie trwała wówczas kolejna fala represji. Krytykowała Paryż m.in. za "odmawianie wiz kochającym wolność młodym Irańczykom, dysydentom i artystom".

Malarka, reżyserka i autorka książek. Nie żyje Marjane Satrapi

Ostatnie lata życia artystka poświęciła swojej kolejnej pasji, jaką było malarstwo. Podkreślała potrzebę odizolowania się od świata za pomocą płócien. W wywiadach wspominała również, że w swojej twórczości i życiu prywatnym pragnie szerzyć myśl feministyczną.

"Jeśli pokażę, że potrafię robić rzeczy równie dobrze - a nawet lepiej - niż mężczyzna, to wygram walkę i będę przykładem dla dziewczyny, która przyjdzie po mnie" - mówiła.

ZOBACZ: Nie żyje Klaudia Zakrzewska. Polską influencerkę potrąciła autem brytyjska celebrytka

W kwietniu 2025 roku zmarł mąż Satrapi i jej wieloletni współpracownik, szwedzki producent filmowy Mattias Ripa. Po jego śmierci autorka założyła fundację wspierającą studentów kierunków filmowych z zagranicy. Artystka ograniczyła swoją obecność w mediach, podkreślając, że "straciła miłość życia".