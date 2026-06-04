Gdy mowa o najbardziej zaludnionym mieście na świecie, od razu pada odpowiedź: Tokio. Potwierdzają to również liczne światowe rankingi pod względem liczby mieszkańców. Jednak już w 2015 roku raport Banku Światowego wykazał, że Delta Rzeki Perłowej wyprzedziła Tokio jako największy obszar miejski świata. Dziś, według Encyclopaedia Britannica, zamieszkuje go 73,6 mln osób.

Czy Tokio straciło pozycję lidera?

Guangzhou, historycznie znane jako Kanton, usytuowane jest niespełna 150 kilometrów w głąb lądu od wybrzeży Morza Południowochińskiego. W jego skład wchodzą również Shenzhen, Foshan, Dongguan oraz kilka innych miast położonych w delcie Rzeki Perłowej. Według danych Służby Celnej Guangdong, jest to region odpowiadający za 20,9 proc. całkowitego chińskiego handlu zagranicznego, który należy do najważniejszych obszarów gospodarczych Azji.

Canva Guangzhou, największe miasto świata według liczby mieszkańców

Według szacunków na 2026 rok obszar miejski Kantonu liczy około 73,6 mln mieszkańców i jest największym na świecie pod względem liczby ludności. Obejmuje również sąsiednie miasta, tworzące jeden gęsto zaludniony i ciągły obszar urbanizacji - podaje Encyclopaedia Britannica.

Szczegółową analizę tego regionu przeprowadzili autorzy raportu "East Asia's Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth", opublikowanego w 2015 roku. Wykorzystano w tym celu zdjęcia satelitarne i mapy geoprzestrzenne. Badacze nie analizowali granic administracyjnych poszczególnych miast, lecz rzeczywisty zasięg ciągłej zabudowy miejskiej. Takie podejście pozwoliło porównywać metropolie według tych samych kryteriów.

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Wyniki pokazały, że obszar zabudowy w delcie Rzeki Perłowej zwiększył się z ponad czterech tys. kilometrów kwadratowych w 2000 roku do blisko siedmiu tys. kilometrów kwadratowych w roku 2010. Obecnie szacuje się, że gęsta zabudowa tego obszaru zajmuje około 20 tys. kilometrów kwadratowych. W takim ujęciu obszar delty Rzeki Perłowej okazuje się większy od Tokio zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców.

iStock Guangzhou, znane jako Kanton, jest największym miastem świata

Miasto bez granic

Stworzenie tak dużej metropolii spowodowało, że Guangzhou jest miejscem, w którym obiekty historyczne mające setki lat bezpośrednio kontrastują z nowoczesnymi projektami architektonicznymi. Nad panoramą miasta unosi się najwyższa wieża Canton Tower mierząca 600 m, symbolizująca nowoczesność Chin. Jednocześnie w starszych dzielnicach, znaleźć można obiekty takie jak XIX-wieczna Akademia Klanu Chen czy meczet Huaisheng, którego początki sięgają VII wieku.

Tak szybko postępująca urbanizacja ma jednak swoją cenę. Wraz z rozrastaniem się metropolii z mapy znikają kolejne wsie i tereny rolnicze. Część mieszkańców trafia do gęsto zabudowanych osiedli na obrzeżach miasta. Problemem są też wielogodzinne dojazdy z peryferii oraz ograniczony dostęp do szkół, przychodni i innych usług publicznych.

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W Chinach te trudności pogłębia system rejestracji hukou, który wpływa na dostęp do świadczeń w miejscu zamieszkania. W tak wielkich miastach błędy planistyczne mają długofalowe skutki, które odczują kolejne pokolenia.

Polsat News W Guangzhou znajduje się druga najwyższa wieża telewizyjna na świecie

red. / polsatnews.pl