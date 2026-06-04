Biskup Rzymu wkrótce rozpocznie swoją podróż po Hiszpanii, która obejmie łącznie 2500 kilometrów. W planach papieża są aż 22 przemówienia i spotkania z wiernymi, a ich tematami przewodnimi będą między innymi pokój, jedność, rozbrojenie, migracje i przekonanie młodych do praktykowania wiary.

Papież wyrusza do Hiszpanii. Oczekuje go poł miliona wiernych

Wizyta papieża w Hiszpanii cieszy się dużym zainteresowaniem wiernych. Według szacunków organizatorów w dniach 6-12 czerwca wydarzenia z udziałem Leona XIV śledzić będzie około pół miliona osób.

- Nie ma co ukrywać, oczekiwanie jest ogromne – mówił na konferencji prasowej dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Pielgrzymka papieża do Hiszpanii będzie jego czwartą zagraniczną podróżą apostolską.

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Hiszpania nie bez powodu została wybrana jako kolejna destynacja papieża. Jak tłumaczył rzecznik Stolicy Apostolskiej, to miejsce o wielokulturowych tradycjach, które dało początek teologii scholastycznej i refleksjom nad prawami człowieka i godnością jednostki.

Jak donosi Reuters, Leon XIV, który przed przeprowadzką do Watykanu przez lata prowadził działalność misyjną w Peru, planuje mówić po hiszpańsku w trakcie całej podróży.

Leon XIV solidarny w migrantami. W planach seria spotkań

Ojciec Święty w Hiszpanii ma się spotkać z przedstawicielami Kościoła i instytucji kultury, a także z tysiącami młodych oraz przedstawicielami świata sportu, kultury czy rozrywki.

W niedzielę 7 czerwca papież weźmie udział w uroczystej procesji Bożego Ciała, symbolizującej tradycje religijne ludu, który "nie zamyka się w kościołach, ale idzie ulicami". Leon XIV odwiedzi też między innymi Madryt i Barcelonę, gdzie poświęci wieżę na Bazylice Gaudiego w setną rocznicę jego śmierci, 10 czerwca.

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Motywem przewodnim papieskiej podróży będzie solidarność z migrantami na całym świecie. Na Wyspach Kanaryjskich Leon XIV spotka się z migrantami, misjonarzami i pracownikami organizacji humanitarnych w duchu świętych, którzy wyruszali z Hiszpanii, by nieść światu Ewangelię. Jak mówiła dyrektor Caritas Canarias Caya Suárez Ortega, to znak, że papież stoi "ramię w ramię" z migrantami.

- Pierwszą rzeczą, jaką powiedzieli mi migranci, gdy zostali zaproszeni (na spotkania papieskie) była ich ogromna wdzięczność, że będzie im towarzyszył – mówiła w rozmowie z agencją Reutera.

Media: papież spotka się w Hiszpanii z ofiarami nadużyć w Kościele

Jak nieoficjalnie ustalił Reuters, Leon XIV planuje również spotkać się z hiszpańskimi ofiarami nadużyć ze strony duchowieństwa. Wydarzenia tego typy nie są przez Watykan ogłaszane z wyprzedzeniem, aby chronić prywatność rozmówców. Byłoby to zarazem pierwsze spotkanie papieża z ofiarami nadużyć podczas zagranicznej wizyty.

Hiszpania jest jednym z krajów, w którym skandal nadużyć osiągnął gigantyczną skalę. Raport hiszpańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 2023 roku sugeruje, że w ciągu ostatnich dekad skrzywdzone przez katolickich duchownych zostały setki tysięcy osób.

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Od maja 2025 roku papież Leon XIV odbył już trzy zagraniczne wizyty, w trakcie których odwiedził siedem krajów. W listopadzie 2025 wyruszył do Turcji i Libanu. W marcu 2026 wyjechał do Monako, a w kwietniu odbył podróż po krajach afrykańskich: Algierii, Kamerunie, Angoli i Gwinei Równikowej.

Hiszpania będzie drugim po Włoszech krajem Unii Europejskiej, do którego wybierze się głowa Kościoła. Ostatnim papieżem, który odwiedził Madryt, był Benedykt XVI.