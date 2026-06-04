Chodzi nowelizację z 2023 r. dyrektywy dotyczącej wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji. Jej celem jest zwiększenie udziału lotnictwa w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

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Zakłada ona m.in. stopniową likwidację darmowych uprawnień do emisji dla linii lotniczych oraz wprowadza do prawa UE zasady systemu CORSIA stworzonego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

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System ten wymaga od przewoźników kompensowania wzrostu emisji poprzez zakup odpowiednich jednostek redukcji emisji. Komisja poinformowała w czwartek, że termin wdrożenia przepisów upłynął 31 grudnia 2023 r.

Zmienione przepisy, jak podała KE, mają zwiększyć wkład sektora lotniczego w realizację unijnych celów klimatycznych oraz wdrożyć globalny system kompensacji i redukcji emisji w lotnictwie międzynarodowym.

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Komisja przypomniała, że procedurę naruszenia prawa wobec Polski i Hiszpanii wszczęła w styczniu 2024 r. Według niej działania władz Polski i Hiszpanii okazały się niewystarczające, dlatego sprawy zostały skierowane do TSUE wraz z wnioskiem o kary finansowe.

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Komisja zdecydowała również o skierowaniu skargi wobec Hiszpanii do Trybunału za niewdrożenie znowelizowanej dyrektywy, dotyczącej unijnego systemu handlu emisjami ETS jako całości. Przepisy te rozszerzają system m.in. na transport morski oraz wzmacniają fundusze wspierające transformację klimatyczną.

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Unijne cele, to ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.