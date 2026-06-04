Komisja Europejska pozwała Polskę. Grozi nam kara finansowa

Świat

Komisja Europejska pozwała Polskę i Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w sektorze lotniczym. Wobec obu państw KE wnioskuje o nałożenie kar finansowych.

Budynek Komisji Europejskiej z flagami Unii Europejskiej powiewającymi przed nim.
Pixabay
Komisja Europejska pozywa Polskę i Hiszpanię za niewdrożenie dyrektywy

Chodzi nowelizację z 2023 r. dyrektywy dotyczącej wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji. Jej celem jest zwiększenie udziału lotnictwa w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

ZOBACZ: SAFE dla Polski. Komisja Europejska zatwierdziła umowę

 

Zakłada ona m.in. stopniową likwidację darmowych uprawnień do emisji dla linii lotniczych oraz wprowadza do prawa UE zasady systemu CORSIA stworzonego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Komisja Europejska pozywa Polskę. Minął termin wdrożenia dyrektywy

System ten wymaga od przewoźników kompensowania wzrostu emisji poprzez zakup odpowiednich jednostek redukcji emisji. Komisja poinformowała w czwartek, że termin wdrożenia przepisów upłynął 31 grudnia 2023 r.

 

Zmienione przepisy, jak podała KE, mają zwiększyć wkład sektora lotniczego w realizację unijnych celów klimatycznych oraz wdrożyć globalny system kompensacji i redukcji emisji w lotnictwie międzynarodowym.

 

ZOBACZ: Komisja Europejska wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych

 

Komisja przypomniała, że procedurę naruszenia prawa wobec Polski i Hiszpanii wszczęła w styczniu 2024 r. Według niej działania władz Polski i Hiszpanii okazały się niewystarczające, dlatego sprawy zostały skierowane do TSUE wraz z wnioskiem o kary finansowe.

KE skarży również Hiszpanię. Chodzi o system ETS

Komisja zdecydowała również o skierowaniu skargi wobec Hiszpanii do Trybunału za niewdrożenie znowelizowanej dyrektywy, dotyczącej unijnego systemu handlu emisjami ETS jako całości. Przepisy te rozszerzają system m.in. na transport morski oraz wzmacniają fundusze wspierające transformację klimatyczną.

 

ZOBACZ: Komisja Europejska chce zatrudnić kolejnych urzędników. Część państw się zbuntowało

 

Unijne cele, to ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
EMISJEETSGAZY CIEPLARNIANEHISZPANIAKARYKOMISJA EUROPEJSKALOTNICTWOPOLSKAPOZEWŚWIATUE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 