Liban, Izrael i Stany Zjednoczone opublikowały wspólne oświadczenie, w którym ogłoszone zostało zawarcie rozejmu po tym, jak z początkiem marca wojska Izraela wkroczyły na teren południowego Libanu i rozpoczęły okupację, uzasadniając ją walką z Hezbollahem.

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"Wszystkie kraje potwierdziły, że o przyszłości relacji między Izraelem a Libanem muszą decydować oba suwerenne rządy. Odrzuciły wszelkie próby, podejmowane przez jakikolwiek podmiot państwowy lub niepaństwowy, brania przyszłości Libanu za zakładnika" - podano w oświadczeniu.

"W wyniku negocjacji prowadzonych pod przewodnictwem USA, Izrael i Liban zgodziły się na wprowadzenie zawieszenia broni. Jest ono uzależnione od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i ewakuacji wszystkich bojowników Hezbollahu z sektora Południowej Litani" - wyjaśniono w komunikacie.

Bliski Wschód. Izrael i Liban ogłosiły zawieszenie broni

Ważnym elementem porozumienia jest utworzenie w Libanie specjalnych stref, w których wyłączną władzę będzie sprawować rząd w Bejrucie, nie zaś "podmioty pozapaństwowe", jak w oświadczeniu określany jest Hezbollah.

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"Obie strony zgodziły się, pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, na szybkie utworzenie stref pilotażowych, w których Libańskie Siły Zbrojne przejmą wyłączną kontrolę nad terytorium" - podał Departament Stanu USA.

Strony zatwierdziły deklarację o zamiarze rozbrojenia Hezbollahu w Libanie oraz wyraziły potępienie Teheranu za uderzenia odwetowe na państwa Bliskiego Wschodu w trakcie amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Liban zobowiązał się także do zwiększenia liczebności swojej armii.

Strony zobowiązały się do kontynuowania negocjacji zmierzających do zawarcia trwałego pokoju, które rozpoczną się 22 czerwca. Stany Zjednoczone zgodziły się do dalszego pośredniczego w rozmowach.