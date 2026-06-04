Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 12:45. Boeing 787 obsługiwany przez Lufthansę miał wylecieć z Frankfurtu do Los Angeles, realizując rejs LH450. Maszynie nie dane było jednak opuścić niemieckiego portu.

Tuż przed rozpoczęciem boardingu, gdy pasażerowie oczekiwali już na wejście na pokład, przód maszyny niespodziewanie runął na ziemię.

Nose landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.



No official statement has been released made regarding the cause of the ground incident.#aircraft #aviation pic.twitter.com/hJAFO69jDF — FL360aero (@fl360aero) June 4, 2026

Groźny incydent na lotnisku we Frankfurcie. Przód samolotu runął na ziemię

Jak informuje Reuters, choć podróżujący nie zdążyli jeszcze wejść na pokład, w kabinie znajdowali się już członkowie załogi oraz pracownicy pełniący obsługę naziemną. Jak poinformowała Lufthansa, "kilku" z nich zostało rannych i poddanych zostało opiece medycznej.

ZOBACZ: Agresywni pasażerowie na "czarnej liście". Dostaną całkowity zakaz lotów

Na miejscu pojawili się ratownicy. Na zdjęciach, które pojawiły się w sieci, można zobaczyć uszkodzony samolot, którego przednia część leży bezpośrednio na płycie lotniska.

Lufthansa 787-9 Damaged After Gear Collapse in Frankfurt



Lufthansa Boeing 787-9, registration D-ABPQ, sustained substantial damage after experiencing a landing gear collapse while at the gate in Frankfurt. As a result of the incident, today’s LH450 flight has been canceled.… pic.twitter.com/VVbAz51Pj4 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) June 4, 2026

"Obecnie prowadzimy dochodzenie w sprawie dokładnych okoliczności (zdarzenia) z odpowiednimi organami" - poinformowała Lufthansa w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.