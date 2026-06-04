Groźny wypadek na lotnisku W Niemczech. Przód samolotu runął na ziemię
Tuż przed wejściem pasażerów na pokład samolotu we Frankfurcie, jego przednia część niespodziewanie runęła na ziemię. W maszynie przebywała załoga i personel naziemny, kilka osób zostało rannych. Przewoźnik prowadzi dochodzenie mające wyjaśnić incydent.
Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 12:45. Boeing 787 obsługiwany przez Lufthansę miał wylecieć z Frankfurtu do Los Angeles, realizując rejs LH450. Maszynie nie dane było jednak opuścić niemieckiego portu.
Tuż przed rozpoczęciem boardingu, gdy pasażerowie oczekiwali już na wejście na pokład, przód maszyny niespodziewanie runął na ziemię.
Groźny incydent na lotnisku we Frankfurcie. Przód samolotu runął na ziemię
Jak informuje Reuters, choć podróżujący nie zdążyli jeszcze wejść na pokład, w kabinie znajdowali się już członkowie załogi oraz pracownicy pełniący obsługę naziemną. Jak poinformowała Lufthansa, "kilku" z nich zostało rannych i poddanych zostało opiece medycznej.
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Na miejscu pojawili się ratownicy. Na zdjęciach, które pojawiły się w sieci, można zobaczyć uszkodzony samolot, którego przednia część leży bezpośrednio na płycie lotniska.
"Obecnie prowadzimy dochodzenie w sprawie dokładnych okoliczności (zdarzenia) z odpowiednimi organami" - poinformowała Lufthansa w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.Czytaj więcej