Gest w kierunku Polski. Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje

Wcześniej w czwartek szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) Ołeksandr Ałfiorow przekazał, że Ukraina wydała zgodę na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie.

"Decyzję podjęto na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych" - napisał Ałfiorow na Facebooku. "Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka (obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego), którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku" - powiadomił.

IPN potwierdza. Jest zgoda na kolejne ekshumacje

Informację potwierdził Instytut Pamięci Narodowej. "4 czerwca 2026 r. otrzymaliśmy potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie przez Instytutu Pamięci Narodowej prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w powiecie lubomelskim na Wołyniu" - poinformował IPN w mediach społecznościowych.

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Jak zaznaczono, w dniach 21–30 kwietnia teren ten był badany przez specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy pracownika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ukraińskiego partnera Instytutu przedsiębiorstwa "Wołyńskie Starożytności", oraz przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Podkreślono, że w wyniku prowadzonych w kwietniu prac odnaleziono dwa masowe groby i jeden pojedynczy.

"Jest to pierwsza zgoda na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych ofiar Zbrodni Wołyńskiej wydana na podstawie wniosku złożonego przez Instytut Pamięci Narodowej" - czytamy.