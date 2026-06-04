Ogłaszając w czwartek inicjatywę, Tusk przypomniał, że 4 czerwca 1989 r. "skończył się w Polsce komunizm", a w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego.

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To właśnie z tej okazji premier chce zorganizować Wielki Marsz Patriotów. Warto zauważyć, że 2027 będzie w Polsce rokiem wyborczym.

Tusk ogłasza Wielki Marsz Patriotów. Chce upamiętnienia b. premiera

Szef rządu zaproponował też budowę pomnika byłego premiera przed siedzibą rządu. Z tej okazji zaprosił wszystkich byłych premierów by dołączyli do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika. - Jarosław (Kaczyński - red.) chyba nie odmówi, jak myślicie? - powiedział premier w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Poprzednio - Wielki Marsz Patriotów odbył się 25 maja 2025 r. przed II turą wyborów prezydenckich. W marszu wspierającym kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego wzięli udział, obok samego kandydata, premier Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

PiS zorganizowało wówczas "Wielki marsz za Polską" wspierając swojego wówczas kandydata Karola Nawrockiego.

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Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r., Platforma Obywatelska zorganizowała antyrządowy Marsz 4 czerwca. W październiku 2023 odbyła się kolejna manifestacja - Marsz Miliona Serc.

4 czerwca 1989 roku. Pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w Polsce, zakończone zwycięstwem "Solidarności". W konsekwencji doprowadziły do upadku komunizmu i zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce.

Wybory te były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Kościoła katolickiego podczas obrad Okrągłego Stołu.

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Tadeusz Mazowiecki był ostatnim premierem PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, wybranym po wspomnianych wyborach 4 czerwca 1989 r. Był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji i posłem na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991-2001).

Mazowiecki od 2010 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego.