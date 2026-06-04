"Zneutralizować toksyczną rolę Nawrockiego". Poseł KO zapowiada

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapytała swoich gości o niedawny sondaż wykonany na zlecenie Polsat News. Z badania pracowni IBRIS wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 29,3 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość - 23,7 proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. respondentów.

Sondaż dla Polsat News. Poseł KO liczy na dobry wynik jego partii w wyborach

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z poparciem na poziomie 8,1 proc. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8 proc. ankietowanych.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

ZOBACZ: Mocne słowa Zembaczyńskiego w "Debacie Gozdyry". "Nieakceptowalny język"

Komentując najnowszy sondaż parlamentarny, poseł Witold Zembaczyński w studiu Polsat News zapowiedział, że dla jego formacji - Koalicji Obywatelskiej, najważniejsze będzie zdobycie większości, która pozwoli na odrzucenie weta prezydenta. Polityk wyraził nadzieję, że będzie to możliwe po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Następnie w ostrych słowach powiedział, co myśli o Karolu Nawrockim.

"To, co Pan mówi jest skandaliczne". Polityk PiS o słowach Zembaczyńskiego

- Koncepcja, w której brunatna masa Brauna pod rękę z PiS-em przejmuje władzę w Polsce i wprowadza tą plejadę absurdów, o których mówią na co dzień, czyni z Polski właściwie piekło do życia, jest niedopuszczalna. Dlatego będziemy przekonywać, że udział w wyborach to jest walka o to, żeby zneutralizować toksyczną rolę ustrojową prezydenta Nawrockiego, który po prostu nie dorósł do tego urzędu, który jest osobą grającą wyłącznie na konflikt - mówił Zembaczyński.

- Kiedy zneutralizujemy toksyczną rolę Nawrockiego, będziemy w stanie skutecznie Polskę rozwijać bez tego hamulcowego z pałacu, otoczonego pod szeptami z PiS -u - podsumował polityk.

Na słowa Zembaczyńskiego o "neutralizacji" roli prezydenta zareagowała polityk PiS.

- To, co pan mówi, to jest skandal. Pan opowiada o prezydencie Rzeczypospolitej, że trzeba go zniwelować. Co to oznacza w pana opinii? - wykrzyczała Szczurek-Żelazko.

ZOBACZ: "Nóż w plecy polskiej armii i zdrada stanu". Gawkowski uderza w prezydenta

- Dla mnie neutralizacja kojarzy się z pewnymi działaniami, które realizowała brunatna policja niemiecka. Pan prezydent Nawrocki od pierwszego dnia swojej pracy na stanowisku prezydenckim powiedział, że dla niego najważniejsza będzie Polska i Polacy. I Polacy zagłosowali za takim prezydentem, który będzie miał przekonania patriotyczne, wolnościowe i będzie on chronił Polaków. I on w takim duchu podejmuje kolejne decyzje - przekonywała.