W poniedziałek późnym popołudniem dęblińska policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Piotrowice (woj. lubelskie). Kierujący Audi miał zjechać z drogi i dachować na polu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce zastali wrak pojazdu. Wkrótce ustalili, że kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Po poszukiwaniach udało się odnaleźć 24-latka - mieszkańca powiatu garwolińskiego, który miał prowadzić auto. Mężczyzna ukrywał się przed policjantami. Jak się okazało - miał ku temu powody wykraczające daleko poza kwestię samego zdarzenia.

Porzucił dziecko w aucie obcego mężczyzny i uciekł. Wpadł, bo miał wypadek

24-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, wyczuwalna była też od niego woń alkoholu. Pobrano mu krew do badań, by zweryfikować, czy w trakcie prowadzenia samochodu był trzeźwy. Co więcej, interwencja wobec mężczyzny prowadzona była również w ubiegłym tygodniu, w gminie Stężyca.

Zgłoszenie pochodziło od matki dziecka 24-latka. W ubiegły czwartek kobieta informowała, że pokłóciła się z mężczyzną, a ten wraz z roczną córeczką udał się w nieznanym kierunku. Niemowlę udało się odnaleźć. Przekazał je mundurowym kierowca, którego auto zostało zatrzymane przez uciekiniera "na stopa".

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Mężczyzna miał pozostawić córkę w samochodzie obcego człowieka, a następnie uciec do lasu. Na szczęście dziecku nic się nie stało.

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Na tym nie koniec problemów 24-latka. Mężczyzna już wcześniej był bowiem poszukiwany przez policję do odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo. Po tym, jak został zatrzymany, przewieziono go do szpitala, a następnie do zakładu karnego, gdzie odbyć ma wyrok.

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Mundurowi prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia drogowego, w tym możliwość prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, a także zajmują się sprawą incydentu związanego z narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo.