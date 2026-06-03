Zmiany na podium, premier ze spadkiem zaufania. Nowy ranking
Prezydent Karol Nawrocki zbudza największe zaufanie wśród polskich polityków - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Na drugie miejsce wrócił Radosław Sikorski, który zanotował wyraźny wzrost zaufania, wyprzedzając Donalda Tuska. Premier spadł na trzecią pozycję.
Według sondażu IBRiS na zlecenie Onetu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 46,4 proc. osób ("zdecydowanie ufam" - 28,9 proc., "raczej ufam" - 17,5 proc.). W porównaniu z ubiegłym miesiącem zaufanie do prezydenta spadło o 2,7 pkt proc. Nie ufa głowie państwa 42,8 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 33,8 proc., "raczej nie ufam" - 9 proc.).
Na drugie miejsce w sondażu powrócił szef MSZ Radosław Sikorski, który w kwietniu dał się wyprzedzić Donaldowi Tuskowi. Tym razem wicepremier zanotował 42,7 proc. pozytywnych wskazań ("zdecydowanie ufam" - 22,2 proc., "raczej ufam" - 20,5 proc.). czyli o 5,3 pkt proc. więcej, niż w kwietniu. Sikorskiemu nie ufa łącznie 40,9 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 34,5 proc., "raczej nie ufam" - 6,4 proc.).
Jak zauważa IBRiS, "Sikorski powraca na drugie miejsce z tym samym asem w rękawie, co Karol Nawrocki - jemu także więcej osób ufa, niż nie ufa".
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Z kolei na trzecim miejscu rankingu znalazł się premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraża 36,6 proc. osób ("zdecydowanie ufam" - 16 proc., "raczej ufam" - 20,6 proc.), czyli o 2,6 pkt proc. mniej, niż przed miesiącem. Szefowi rządu nie ufa ponad połowa (51,4 proc.) badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 42,3 proc., "raczej nie ufam" - 9,1 proc.).
Tuż za podium znalazł się były premier i obecny wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Byłemu premierowi i założycielowi stowarzyszenia Rozwój Plus ufa 35,7 proc. osób, to o 1,1 pkt proc. mniej niż w kwietniu.
Na piątej pozycji znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem na poziomie 35,2 proc., zaś na szóstym miejscu jest lider Konfederacji Krzysztof Bosak z zaufaniem na poziomie 35 proc.
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Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 34,2 proc. pozytywnych wskazań, zaś prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29,7 proc. osób.
Dalej znalazł się Piotr Zgorzelski z PSL z wynikiem 28,8 proc. i Krzysztof Gawkowski, któremu ufa 27,2 proc. Polaków. Z kolei Przemysław Czarnek cieszy się zaufaniem 26,9 proc. badanych.
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W najnowszym rankingu traci drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który może liczyć na 25,5 proc. pozytywnych wskazań. To spadek o 2,1 pkt proc. Liderowi Razem Adrianowi Zandbergowi ufa natomiast 23,6 proc. osób.
Trzecie miejsce od końca zajmuje były marszałek Sejmu i były lider Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 18,4 proc. Drugie miejsce od końca ma obecna liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która cieszy się zaufaniem 16,4 proc. Na ostatnim miejscu znalazł się Grzegorz Braun, który może liczyć na 16,4 proc. pozytywnych ocen.
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