Zarobki Marcina Romanowskiego. Opublikowano oświadczenie majątkowe posła

Posłowie mają coroczny obowiązek publikowania swoich oświadczeń majątkowych, które następnie publikowane są na oficjalnej stronie Sejmu. Parlamentarzyści muszą wskazać w tych dokumentach m.in. szacunkową wartość swojego majątku i wysokość zarobków za ubiegły rok.

Co ciekawe, z obowiązku tego wywiązał się również poseł Marcin Romanowski. Polityk od 2024 roku ukrywa się na Węgrzech, gdzie ukrywa się przed polską prokuraturą, która podejrzewa go o dokonanie machlojek finansowych przy Funduszu Sprawiedliwości. Za parlamentarzystą wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

Majątek Marcina Romanowskiego. Tyle zarobił na Węgrzech

Majątek posła prezentuje się wyjątkowo skromnie. Romanowski poświadczył w swoim oświadczeniu, że nie posiada domu, mieszkania, innej nieruchomości lub pojazdu mechanicznego. Nie zadeklarował też innych wartościowych przedmiotów.

Polityk przyznał natomiast, że dysponuje oszczędnościami w wysokości 13 tys. 600 złotych oraz 8,7 mln forintów, co przy aktualnym kursie odpowiada kwocie około 104 tys. 400 zł.

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A ile Romanowski zarobił na Węgrzech w 2025 roku? Polityk w rubryce "inne dochody" ujawnił przychody z dwóch źródeł: z Kancelarii Sejmu - 16 tys. 092,37 zł oraz z Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności - 17,5 mln forintów, czyli około 210 tys. zł.

"Dług" Marcina Romanowskiego. Poseł oskarża prokuratorów

Poseł odniósł się w swoim oświadczeniu do zabezpieczenia majątkowego, które nałożyła na niego prokuratura. Jest to 114 mln 710 tys. 489,40 złotych.

"Wbrew powtarzanym kłamstwom nie są to środki znalezione na moim koncie. Na moim koncie znajduje się bowiem ok. 13 tys. zł" - napisał Romanowski w oświadczeniu. Dodał, że prokurator nałożył to zabezpieczenie "w sposób uzasadniający podejrzenie popełnienia licznych przestępstw".

Następnie wskazał cały szereg polityków, którzy jego zdaniem, stoją za przestępczymi działaniami wymierzonymi w jego osobę. Są to m.in.: Donald Tusk, Szymon Hołownia, Adam Bodnar i Waldemar Żurek. Romanowski stwierdził, że politycy ci stworzyli "zorganizowaną grupę przestępczą".

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Wskazał też, że "jedyna przypisywana mi korzyść to korzyść osobista, która miałaby polegać na satysfakcji ze zlecania zadań publicznych organizacjom o charakterze konserwatywnym lub chrześcijańskim". Dodał, że "w związku z represyjnym charakterem działań uniemożliwiających mi zwalczanie przestępczości rządowej (...) uznałem za skuteczniejsze i bardziej efektywne zwalczanie jej zza granicy".

Media ujawniły niedawno, że Romanowski prowadzi ciągle swoje biuro poselskie w woj. lubelskim. Pobrał na ten cel środki z kancelarii Sejmu w wysokości 281 439,93 złotych. Władze instytucji tłumaczyły, że z punktu widzenia prawa sam wyjazd posła za granicę nie jest powodem do wstrzymania wypłat środków na ten cel.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Mnożą się hipotezy

Marcin Romanowski - wraz ze swoim niedawnym liderem Zbigniewem Ziobrą - przebywali od 2024 roku na Węgrzech, gdzie otrzymali azyl polityczny. Sytuacja ta zmieniła się w kwietniu 2026 roku, gdy Viktor Orban przegrał wybory w tym kraju.

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Wówczas Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych, ale ścigany europejskim nakazem aresztowania Romanowski nie miał takich możliwości. Polityk natomiast najprawdopodobniej opuścił Węgry. Z niedawnych doniesień medialnych wynika, że polityk najprawdopodobniej ukrywa się gdzieś na Bałkanach.